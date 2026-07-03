Özbek Öğrenciler Balıkesir\'de Eğitimde

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Özbekistan'dan gelen stajyer öğrencileri ağırladı.

Özbekistan Rönesans Eğitim Üniversitesi'nden Balıkesir'in Burhaniye ilçesine gelen 20 kişilik öğrenci grubu, 3 ay süreyle BUBFA'da uygulamalı eğitim alacak.

Özbek öğrenciler, hazırlanışı 4 saat süren Taşkent usulü Özbek pilavını pişirerek akademisyenlerin beğenisine sundu.

BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, fakültede düzenlenen "Özbek pilavı" etkinliğinde yaptığı konuşmada, yabancı uyruklu stajyer öğrencilerin 3 aylık eğitimine yönelik projenin ikinci yılını başarıyla sürdürdüklerini ifade etti.

20'şer kişilik gruplar halinde gelen öğrencilerin 3 aylık kapsamlı uygulamalı eğitim sürecinden geçtiğini belirten Oğurlu, Rönesans Eğitim Üniversitesi ile kurulan işbirliği sayesinde öğrencilerin eğitimlerini alanında uzman isimlerden aldıklarını kaydetti.

Oğurlu, bu tür projelerin akademik eğitimin ötesinde Türk dünyası ile olan bağları güçlendirdiğine dikkati çekerek, eğitim ve uygulama tesislerinin stajyer ihtiyacını karşılamanın yanı sıra kültürlerin harmanlanması noktasında da önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

BUBFA Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ise fakülte bünyesinde stajlarını sürdüren öğrencilerin kültürel etkileşimi pekiştirdiğini belirterek, okul olarak turizm sektöründe en uzun süreli staj imkanı sunan kurumlardan biri olduklarını belirtti.

İlban, Özbekistanlı öğrencilerle gerçekleştirilen bu kültürel değişimin, öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmeleri ve farklı mutfak kültürlerini tanımaları noktasında son derece değerli olduğunu ifade etti.

Etkinlik kapsamında kendi ülkelerinin geleneksel lezzetlerini tanıtan Özbek öğrenci Suhrobjon Raimov da Özbekistan'da pilavın toplumsal birliği temsil ettiğini ve her özel günde vazgeçilmez bir gelenek olduğunu anlattı.

Raimov, gerçekleştirdikleri etkinlikte Taşkent usulünü Özbek pilavı yaptıklarını belirterek, hazırlık sürecinin titizlikle yürütüldüğünü ve toplam 4 saatlik pişirme süresiyle yemeğin hazır hale geldiğini ifade etti.