Özbek-Türk Müzik Buluşması Erzurum\'da

Özbekistan ile Türkiye arasında kültürel bağları güçlendiren anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Yunus Recebi Özbek Milli Musikisi Sanatı Enstitüsü Makam Hanendeliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şevket Matyakubov'un katılımıyla Erzurum'da "Özbekistan'dan Anadolu'ya Türk Avazı Kardeşlik Konseri" düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İzzat Matyakubov'in Konservatuvar bünyesindeki Alaeddin Yavaşça Meşkhanesi'nde düzenlediği konser yoğun ilgi gördü. Solist olarak Doç. Dr. Şevket Matyakubov'un yanı sıra Asude Çelebioğlu ve Sezer Kurt'un sahne aldığı konserde konservatuvar öğrencileri de sahneye çıktı. Etkinliğe ayrıca Atatürk Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Nesrin Feyzioğlu ile Müzik Bölüm Başkanı İsmail Hakkı Gerçek de katılım sağladı. Türk dünyasının ortak müzik kültürünü yansıtan eserler, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Kardeşlik ve kültürel dayanışma vurgusunun ön planda olduğu konser izleyicilerden büyük beğeni alırken, Özbekistan ile Anadolu arasındaki sanat köprüsünü güçlendirdi.

Prof. Dr. Nesrin Feyzioğlu, Şevket Matyukubov'a katılımlarından dolayı teşekkür ederek, "Güzel bir konserdi. Çok duygulandım, inşallah devamı gelir" dedi.

Doç. Dr. İzzat Matyukubov ve kardeşi Doç. Dr. Şevket Matyakubov ise, konserde Türk ve Özbek müziklerinin sentezini yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. - ERZURUM