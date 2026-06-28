Özel bireyler "Yaza merhaba" etkinliğinde Akdeniz'e açıldı - Son Dakika
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Özel bireyler "Yaza merhaba" etkinliğinde Akdeniz'e açıldı

Özel bireyler "Yaza merhaba" etkinliğinde Akdeniz\'e açıldı
28.06.2026 10:44  Güncelleme: 11:01
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Muratpaşa Belediyesi ve Kaleiçi Yat Limanı iş birliğiyle düzenlenen tekne turunda, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de eğitim gören özel bireyler ve aileleri denizde keyifli bir gün geçirdi.

Muratpaşa Belediyesi, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de eğitim gören özel bireyler ve ailelerini "Yaza Merhaba" etkinliğinde Akdeniz'in mavilikleriyle buluşturdu.

Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de eğitim gören özel bireyler ve ailelerini Muratpaşa Belediyesi ve Kaleiçi Yat Limanı Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen tekne turuyla yaz mevsimini denizde karşıladı. Kaleiçi Yat Limanı'ndan hareket eden teknede çocuklar gün boyunca keyifli vakit geçirirken, aileler de denizin ve güneşin tadını çıkardı.

220 öğrenciye eğitim veriyor

11 yıldır özel bireylerin sosyal yaşama katılımını destekleyen çalışmalar yürüten Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'de Down sendromu, otizm, serebral palsi, zihinsel yetersizlik, görme engeli ve özgül öğrenme güçlüğü bulunan 220 kayıtlı öğrenciye haftanın beş günü ücretsiz eğitim veriliyor. El sanatlarından spora, müzikten dramaya kadar birçok alanda düzenlenen atölyelerle öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimleri destekleniyor. Engelsiz Kafe'de ayrıca görme engelli bireylere yönelik "Kitaplar Konuşuyor" projesi de sürdürülüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Özel bireyler 'Yaza merhaba' etkinliğinde Akdeniz'e açıldı - Son Dakika

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