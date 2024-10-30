Özsoy Operası AKM'de Sahnelendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Özsoy Operası AKM'de Sahnelendi

Özsoy Operası AKM\'de Sahnelendi

Cumhuriyetin 101. yılında 'Özsoy' operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından AKM'de sahnelendi.

30.10.2024 18:43
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Cumhuriyetin 101'inci yılında 'Özsoy' operasını AKM'de sahneye koydu.

İlk Türk Operası olma özelliği taşıyan 'Özsoy' operası, Cumhuriyetin 101'inci Yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Ünlü Türk besteci Ahmed Adnan Saygun tarafından bestelenen 'Özsoy' operasının librettosu Münir Hayri Egeli tarafından Atatürk ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunularak yazıldı. Eser, Anadolu'nun geleneksel motifleriyle harmanlanmış etkileyici bir hikaye ile, sanatseverleri adeta tarih ve mitoloji arasında bir köprü kurarak zaman ve mekan ötesine taşıyor. Hem müzikal hem de dramatik açıdan zengin olan eser sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı Hasan Niyazi Tura'nın, korosunu ise Anıl Aydın'ın yönettiği eserde solistler; Mine Kurtoğlu, Hande Ürben, Gökhan Akyüz, Ufuk Karakoç, Burak Bilgili, Gökhan Ürben, Yoel Keşap, Bülent Külekçi, Şahin Dedemen, Emre Güngör, Erdem Sakarya, Besnik Ademoğlu, Bahadır Özkoca, Ceren Aydın, Burcu Soysev, Hazal Ata, Anıl Önder dönüşümlü olarak yer alıyorlar.

31 EKİM'DE YENİDEN AKM'DE

Konser versiyonu olarak seslendirilen eser, 31 Ekim'de, Atatürk Kültür Merkezi'nde bir kez daha sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Özsoy Operası AKM'de Sahnelendi - Son Dakika

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