Pamukkale'de Bayram Yoğunluğu

22.03.2026 15:47
Ramazan Bayramı'nın son gününde Pamukkale'de ziyaretçi akını yaşandı, travertenler ilgi gördü.

Denizli'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale'de Ramazan Bayramı tatilinin son gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, beyaz travertenleri ve tarihi yapılarıyla ilgi görüyor.

Akdeniz ve Ege'deki turizm merkezleriyle Anadolu'nun birçok kentini bağlayan yol kesişiminde bulunması nedeniyle bayram tatilini yoğun geçiren Pamukkale'yi ziyaret edenler travertenlerde yürüyüp su dolu havuzlara girme şansı buluyor.

Ziyaretçiler, ören yerindeki Hierapolis Antik Kenti ve Antik Tiyatro'da tarihin içinde dolaşıp fotoğraf çektirdi.

Ziyaretçilerden Emre Yalçınkaya, AA muhabirine, ailesiyle bayram tatilinde Pamukkale'ye gezmeye geldiklerini belirterek, "Buraya ilk kez geliyoruz. Bacanağım, baldızım, eşim ve çocuklarımızla birlikte çok güzel bir tatil geçiriyoruz. Burası konum olarak da çok güzel. Bayram olduğu için biraz kalabalık ama burada olmak çok keyifli." dedi.

Ankara'dan gelen Ronahi Yaşa ise "3 gündür buradayız. Otelde konakladık bugün de travertenleri görmeye geldik. Biz buraya aslında kaplıcalar için gelmiştik. Burada şifalı sulardan yararlanmak istedik, gelmişken travertenleri de gördük." diye konuştu.

Kaynak: AA

