Patara antik kenti, ziyaretçilerini adeta geçmişe götürüyor

Prof. Dr. Havva İşkan Işık: "Dünyada türünün en önemli örneği"

ANTALYA Likya kentlerinden biri olan ve Likya Birliği'nin başkentliğini yapan Patara Antik Kenti, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte dünyanın dört bir yanından ziyarete gelen yerli ve yabancı turistleri adeta geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor.

Apollon'un en önemli merkezi olarak ün yapmış olan Patara aynı zamanda Anadolu'dan Roma'ya nakledilen tahılların depolandığı ve saklandığı eski bir liman olarak biliniyor. Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan beldesi yakınlarında yer alan, ayakta kalan en eski demokratik meclis binasının da bulunduğu Patara antik kenti, 2010'da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından restore edilirken, 2020 yılı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Patara Yılı olarak ilan edilmişti.

"Dünyada türünün en önemli örneği"

Patara kazı başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ziyaretçi akınına uğrayan kentte bulunan meclis binasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Işık, "Patara'daki meclis binası, Likya Birliği'nin de toplantılarını yaptığı bir binadır. O Likya Birliği ki, aydınlanma çağının en önemli düşünürlerinden Montesquieu tarafından yönetim biçimiyle gelmiş geçmiş en mükemmel cumhuriyet modelinin simgesi olarak tanımlanır. Demokrasi dediğimiz kavramın oluştuğu toprakların Anadolu olduğu bilindiğinde bunun bizi aslında hiç de şaşırtmadığını görüyoruz. Meclis binamız uzun süren bir çalışma ile Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından restore ettirilmiştir. Bugün ilimizde olan yapı, dünyada türünün en önemli örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Kenti ziyarete gelen vatandaşlardan Medine Gençay, "Çok güzel memnunuz, buram buram tarih kokuyor. Tarihi çok severim, burada olmaktan çok mutluyuz" ifadelerini kullanırken, bir başka ziyaretçi, Sevgül Gürbüz, "Çok güzel, insan çok farklı hissediyor, geçmişe gidiyor resmen" dedi.