Patara antik kenti, ziyaretçilerini adeta geçmişe götürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Patara antik kenti, ziyaretçilerini adeta geçmişe götürüyor

21.07.2022 10:42

Patara antik kenti, ziyaretçilerini adeta geçmişe götürüyor Prof. Dr. Havva İşkan Işık: "Dünyada türünün en önemli örneği"ANTALYA Likya kentlerinden biri olan ve Likya Birliği'nin başkentliğini yapan Patara Antik Kenti, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte dünyanın dört bir yanından ziyarete...

Patara antik kenti, ziyaretçilerini adeta geçmişe götürüyor

Prof. Dr. Havva İşkan Işık: "Dünyada türünün en önemli örneği"

ANTALYA Likya kentlerinden biri olan ve Likya Birliği'nin başkentliğini yapan Patara Antik Kenti, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte dünyanın dört bir yanından ziyarete gelen yerli ve yabancı turistleri adeta geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor.

Apollon'un en önemli merkezi olarak ün yapmış olan Patara aynı zamanda Anadolu'dan Roma'ya nakledilen tahılların depolandığı ve saklandığı eski bir liman olarak biliniyor. Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan beldesi yakınlarında yer alan, ayakta kalan en eski demokratik meclis binasının da bulunduğu Patara antik kenti, 2010'da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından restore edilirken, 2020 yılı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Patara Yılı olarak ilan edilmişti.

"Dünyada türünün en önemli örneği"

Patara kazı başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ziyaretçi akınına uğrayan kentte bulunan meclis binasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Işık, "Patara'daki meclis binası, Likya Birliği'nin de toplantılarını yaptığı bir binadır. O Likya Birliği ki, aydınlanma çağının en önemli düşünürlerinden Montesquieu tarafından yönetim biçimiyle gelmiş geçmiş en mükemmel cumhuriyet modelinin simgesi olarak tanımlanır. Demokrasi dediğimiz kavramın oluştuğu toprakların Anadolu olduğu bilindiğinde bunun bizi aslında hiç de şaşırtmadığını görüyoruz. Meclis binamız uzun süren bir çalışma ile Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından restore ettirilmiştir. Bugün ilimizde olan yapı, dünyada türünün en önemli örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Kenti ziyarete gelen vatandaşlardan Medine Gençay, "Çok güzel memnunuz, buram buram tarih kokuyor. Tarihi çok severim, burada olmaktan çok mutluyuz" ifadelerini kullanırken, bir başka ziyaretçi, Sevgül Gürbüz, "Çok güzel, insan çok farklı hissediyor, geçmişe gidiyor resmen" dedi.

YORUMLAR
500
Eskişehir, 5'inci kez 'Öğrenci Dostu Üniversite Şehri' seçildi Eskişehir, 5'inci kez 'Öğrenci Dostu Üniversite Şehri' seçildi
Kaynak: İHA

Havva İşkan Işık, Türkiye, Antalya, Likya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Patara antik kenti, ziyaretçilerini adeta geçmişe götürüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:52 Çin tankları çıkardı! Çin Halk Bankası'ndan paralarını çekemeyen Çinliler sokaklarda
10:46 Merve Boluğur, bugün ilk kez sahneye çıkacak! Bilet fiyatı ise duyanları hayrete düşürdü
10:45 İspanyol devi Barcelona'da 'W' krizi! Yeni transfer Lewandowski'nin formaları bekletiliyor
10:33 Kayınbabası tarafından bıçaklanan damat, yakınlarıyla saldırganın evini basınca kurşunlandı
10:29 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar baskısı arttı! Yükselmeye başladı
10:23 Korkunç cinayet! Tacizciyi öldürmek için dehşete düşüren bir plan yaptılar
10:20 Meral Akşener'le sohbet eden genç "Abi" dedi! Aldığı yanıt yüzleri güldürdü
10:10 Galatasaray'ın Grillitsch transferine 'maaş' engeli! Orta yol için uğraşılıyor
10:10 İBB'den koronavirüs açıklaması: Maske zorunluğu, toplu taşıma araçlarında ve kapalı ortamlarda yeniden yürürlüğe konmalı
09:59 İş yerini üç kez soyduğu yetmedi! Bir de tuvaletini yaparken kameraya yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 11:01:14. #1.12#
SON DAKİKA: Patara antik kenti, ziyaretçilerini adeta geçmişe götürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement