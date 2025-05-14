Peru'ya Moche Kolye İadesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Peru'ya Moche Kolye İadesi

Peru\'ya Moche Kolye İadesi

Ankara'da, Moche kültürüne ait tarihi kolye Peru'ya resmi törenle iade edildi.

14.05.2025 10:49
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TÜRKİYE'de bulunan, Peru'nun kuzey kıyılarında hüküm süren Moche kültürüne ait tarihi bir kolye, Ankara'da düzenlenen resmi törenle Peru'ya iade edildi.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde dün gerçekleştirilen törende, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile Peru'nun Ankara Büyükelçisi Cesar Augusto de Las Casas Diaz'ın katılımıyla, kolye Peru yetkililerine teslim edildi. Törende, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve müze yetkilileri de yer aldı. İade edilen kolyenin, 1960'lı yıllarda bir Türk vatandaşı tarafından Peru'dan edinildiği ve 2021 yılında yetkililere başvurularak orijinalliğinin araştırılmasının talep edildiği öğrenildi. Eserin, Peru Kültür Bakanlığı uzmanlarınca Moche kültürüne ait olduğu tespit edildi. Eseri elinde bulunduran Türk vatandaşı, kolyenin koruma altında olduğu bilgisine ulaşır ulaşmaz, gönüllü bir şekilde iade sürecini başlattı. Kolye, 23 Ocak 2025 tarihinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilerek koruma altına alındı. İade sürecinin, Peru ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 75'inci yılına denk gelmesi de Türkiye-Peru iş birliğine sembolik bir anlam kazandırdı.

'BİR MEDENİYETİN HAFIZASI'

Bakan Yardımcısı Yazgı, Türkiye ile Peru'nun kültür varlığı kaçakçılığına karşı ortak tehditlerle mücadele ettiğini vurgulayarak, "Bu eser yalnızca bir takı değil, bir medeniyetin hafızasıdır. Onu ait olduğu topraklara teslim etmek, insanlığın ortak hafızasını onarma yolunda atılmış anlamlı bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Yazgı, UNESCO 1970 Sözleşmesi çerçevesinde yürütülen iade sürecinin iki ülke arasındaki kültürel iş birliğini güçlendirdiğine de dikkat çekti.

'DOSTLUĞUN VE KÜLTÜREL ANLAYIŞIN GÜÇLÜ BİR İFADESİ'

Peru Büyükelçisi de Las Casas Diaz ise Türkiye'nin gösterdiği iş birliği için teşekkür ederek, "Bu kolyenin iadesi, yalnızca resmi bir prosedür değil, aynı zamanda dostluğun ve kültürel anlayışın da güçlü bir ifadesidir" dedi.

Büyükelçi de Las Casas Diaz, Moche kültürünün Peru'nun kimliğinin ve ulusal gururunun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Peru'ya Moche Kolye İadesi - Son Dakika

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