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Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'da hazırlıklar başladı - Son Dakika

Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'da hazırlıklar başladı

14.10.2021 18:04
Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'da hazırlıklar başladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçildiğini hatırlatarak, sürecin ocak ayında Türk dünyası ülkeleri kültür bakanlarının katılımıyla düzenlenecek toplantıyla başlayacağını bildirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçildiğini hatırlatarak, sürecin ocak ayında Türk dünyası ülkeleri kültür bakanlarının katılımıyla düzenlenecek toplantıyla başlayacağını bildirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ekim ayı toplantısında konuşan Aktaş, gelecek yıl için Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak belirlendiklerini, etkinlik hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

Türk Dünyası temasıyla hem nitelik hem nicelik açısından zengin etkinlikler planladıklarını dile getiren Aktaş, "2022'de Bursa'yı Türk dünyasının kalbi yapacağız. Önümüzdeki hafta Kültür ve Turizm Bakanlığında bir toplantı söz konusu. Ocak sonu itibarıyla bütün Türk dünyası kültür bakanlarının, bakanımızın ev sahipliğinde Bursa'da yapacağı toplantıyla süreç başlayacak." dedi.

Aktaş, 2022 yılının Mevlit Yazarı ve Ulu Cami'nin ilk imam hatibi olan Süleyman Çelebi'nin 600. vefat yıl dönümü olduğunu belirterek, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2022'nin "Süleyman Çelebi'yi anma yılı" ilan edildiğini, bu kapsamda da etkinlik çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Hanlar Bölgesi'nde devam eden çalışmalar hakkında da bilgi veren Aktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yıkımlar ve kamulaştırmalar her yerde zor olmuştur. Belki üzülen, istemeyenler olabilir. Takdir edersiniz ki özel bir projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Süreç kanuna uygun işletiliyor. Paralar yatırıldı. 2021 sonu itibarıyla bütün yıkımları bitirmek istiyoruz. 2022 yılı sonu itibarıyla da projeyi tamamen hayata geçirmek istiyoruz. Boyner binasının da yıkılması gerektiğini önceden söyledim. Pirinç Han'ın önünde yakışmadığını söyledim. Zaten hissedarız. Gerekli görüşmeler sürüyor. Hanlar Bölgesi için birinci projeden ve ikinci projeden esinlendiğimiz yerler var. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak."

Öte yandan Meclis toplantısında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olması ve üniversite eğitimi için şehir dışından kente gelerek kiracı olarak yerleşen öğrencilere yüzde 50 indirimli su tarifesi uygulanmasına karar verildi.

Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'da hazırlıklar başladı
Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'da hazırlıklar başladı
Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'da hazırlıklar başladı
Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'da hazırlıklar başladı
Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'da hazırlıklar başladı
Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'da hazırlıklar başladı
Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'da hazırlıklar başladı
Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'da hazırlıklar başladı

Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Ocak, Türk, Toplum, Kültür Sanat, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'da hazırlıklar başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'da hazırlıklar başladı - Son Dakika
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