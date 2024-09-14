Prof. Dr. Kazancı: Doğa İnsan Yapımını Kabullenmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Prof. Dr. Kazancı: Doğa İnsan Yapımını Kabullenmiyor

Geniş Video İzle

Doğa bilimi uzmanı Kazancı, peribacalarının korunmasının yenilenebilir yöntemlerle yapılması gerektiğini vurguladı.

14.09.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Kazancı: "Doğa insan yapımı hiçbir şeyi kabul etmiyor

NEVŞEHİR - Peribacalarının korunması ve risklerinin önlenmesine yönelik müdahale yöntemleri toplantısına katılmak üzere Nevşehir'e gelen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, "Doğa insan yapımı hiçbir şeyi kabul etmiyor. Belki yapılan çalışmalar üç beş yıl gidebilir. Ama uzun zamanda bu mümkün değil. Bunun için uygulanacak bütün koruma sistemlerinin yenilenebilir ve tamir edilebilir bir düzeyde olması lazım" dedi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Kapadokya Alan Başkanlığı ve iş birliği ile peribacalarının korunması ve risklerin önlenmesine yönelik müdahale yöntemleriyle ilgili olarak "İstişare ve Değerlendirme Toplantısı bu gün yapılan saha incelemesi ile sona erdi.

Göreme Arkeopark Projesinin ve Göreme Açık Hava Müzesinde mevcutta bulunan keeping uygulamalarını yerinde inceleyen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, Kapadokya bölgesini doğanın oluşturduğunu ve bu oluşum sürecinin halen devem ettiğini söyledi.

Doğaya yapılan müdahaleleri doğanın kabul etmediğini söyleyen Kazancı "Doğa insan yapımı hiçbir şeyi kabul etmiyor. Belki yapılan çalışmalar üç beş yıl gidebilir. Ama uzun zamanda bu mümkün değil. Bunun için uygulanacak bütün koruma sistemlerinin yenilenebilir ve tamir edilebilir bir düzeyde olması lazım" dedi.

Heyet daha sonra Paşa bağları çevre düzenleme projesini ve şapka düşmesi riskini taşıyan peribacasını yerinde inceledi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, şapkası düşmek üzere olan peribacasına da her hangi bir müdahale yapılması gerektiğini söyledi. Düşme anında diğer peribacalarına ve ziyaretçilere zarar verilmemesi adına çevresinde bir takım tedbirler alınabileceğini söyleyen Kazancı, "burada yapılan uygulamaları ve ziyaretçi geçişine kapanan alanın neden kapandığını bir yazılı metin ile burada anlatabiliriz" dedi.

Saha incelemesi sonrasında açıklama yapan Kapadokya Alan Başkan Vekili Birol İnceciköz de "Heyet ağırlıklı görüş olarak, bunun bir doğal oluşum olduğunu, doğası gereği peribacalarının zamanla oluştuğu ve bir süre sonrada oluşumunu tamamlayarak şapkalarının düşeceği ve yok olacaklarını ifade ettiler. Burası ziyaretçi alan bir yer. Ziyaretçileri etkilemeyecek şekilde, şapkanın düşme ihtimalini göz önüne de alarak, bir takım tedbirler alınması gerektiğini ve şapkanın doğal yollarla düşmesinin daha doğru olacağını ifade ettiler. Bu durumu sonuç beyannamesine de aldık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Nizamettin Kazancı, Kültür Sanat, Nevşehir, Türkiye, Güncel, Unesco, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Prof. Dr. Kazancı: Doğa İnsan Yapımını Kabullenmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 01:04:04. #1.11#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Kazancı: Doğa İnsan Yapımını Kabullenmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement