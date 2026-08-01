Prof. Dr. Mustafa Kara Ahmed-i İlahi'yi Tanıttı
Prof. Dr. Mustafa Kara, Süleyman Çelebi türbesinde kitap tanıtımı yaptı ve eserin önemini vurguladı.
Tasavvuf alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mustafa Kara Süleyman Çelebi türbesinde gerçekleştirilen programda okuyucularıyla buluşarak Ahmed-i İlahi ve Türkçe Şiirleri kitabı hakkında değenlendirmelerde bulundu. Süleyman Çelebi türbesinde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı.
Edebiyat, tasavvuf ve kültürel miras hakkında konuşan Prof. Dr. Mustafa Kara, Ahmed-i İlahi kitabı'nın hazırlanış süreci hakkında okuyucularını bilgilendirdi. Prof. Dr. Mustafa Kara, Ahmed- i İlahi kitabının Türk tasavvuf tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, eserinin bu kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunacağını ifade etti. Ahmet-i İlahi kitabı türkçe şiirlerinin hem dil hem de tasavvuf düşüncesi açısından önemli bir kaynak niteliği taşıdığını söyledi.
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