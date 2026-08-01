Prof. Dr. Mustafa Kara Ahmed-i İlahi\'yi Tanıttı

Tasavvuf alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mustafa Kara Süleyman Çelebi türbesinde gerçekleştirilen programda okuyucularıyla buluşarak Ahmed-i İlahi ve Türkçe Şiirleri kitabı hakkında değenlendirmelerde bulundu. Süleyman Çelebi türbesinde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Edebiyat, tasavvuf ve kültürel miras hakkında konuşan Prof. Dr. Mustafa Kara, Ahmed-i İlahi kitabı'nın hazırlanış süreci hakkında okuyucularını bilgilendirdi. Prof. Dr. Mustafa Kara, Ahmed- i İlahi kitabının Türk tasavvuf tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, eserinin bu kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunacağını ifade etti. Ahmet-i İlahi kitabı türkçe şiirlerinin hem dil hem de tasavvuf düşüncesi açısından önemli bir kaynak niteliği taşıdığını söyledi.