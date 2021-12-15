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Prof. Dr. Ökten ve Prof. Dr. Sayar'dan gençlere "sosyal medya" uyarısı - Son Dakika

Prof. Dr. Ökten ve Prof. Dr. Sayar'dan gençlere "sosyal medya" uyarısı

15.12.2021 23:47
Prof. Dr. Ökten ve Prof. Dr. Sayar'dan gençlere "sosyal medya" uyarısı

Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar ve Prof. Dr. Sadettin Ökten, Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen "Nev Sohbet" adlı söyleşi programına katıldı.

Psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar ve Prof. Dr. Sadettin Ökten, Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen "Nev Sohbet" adlı söyleşi programına katıldı.

Bağlarbaşı Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde, Prof. Dr. Sayar'ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide insan yetişmenin önemi, medeniyet tasavvuru ve modern çağda özellikle genç kuşakların yaşadığı sorunlar konuşuldu.

"Başkasının ürettikleriyle değil kendi ürettiklerimizle hayata bakalım"

Kendi hayat tecrübelerini anlatan yazar Prof. Dr. Sadettin Ökten, sosyal medyanın gençleri sanal bir dünya ile meşgul ettiği uyarısında bulunarak, "Bu post modernitede çok malayani var. Kendinizi buna çok kaptırmayın. Çünkü bunlar zihinlerimizi bir manada iğfal etmek, meşgul etmek için yapılmış şeyler. Yani sizde bir reel bilinç oluşmasın. Çünkü o zaman seçersiniz. Size seçme şansı vermiyor modernite. Yuvarlanıp gidiyorsunuz. Bırakın Twitter'daki 280 karakteri, reel bir şeylere bakın. Bir süre sonra onu rahatlıkla söyleyebilirim. Kendinize ait bir dünyanız olur. Zaten hayat gelip geçiyor. Başkasının ürettikleriyle değil kendi ürettiklerimizle hayata bakalım." diye konuştu.

"Sosyal medya ile olan ilişkinizi miminize edin lütfen"

Bir soru üzerine umutsuzluğa kapılan gençlere de tavsiyelerde bulunan Ökten, şunları söyledi:

"Bütün sosyal medya ağlarını kapatın. İlmi öğrenin. Allah'ın verdiği mesajlara bakın, gökyüzüyle irtibat kurun. Hiç umutsuzluk diye bir şey yok. Müslümana yakışmıyor umutsuzluk. İnsana yakışmaz yani. Sizi çevreledi post modernite ve bu küreselleşme, öyle bir hava yaratıyor ki zehirli bir hava bu. Aynı zamanda çok da cazip görünüyor. Kapatın sosyal medyayı. Biraz zorlanırsınız başta çünkü iptila haline gelmiştir. Sonra o yavaş yavaş kaybolsun, geçsin inşallah. Ruh, güzellikleri tanıyınca artık o sosyal medyanın cazibesine kalmaz. Başka güzellikleri inşallah tanırsınız. O biraz zor olabilir başlangıçta bidayette. Sonra o güzellikleri tanımaya başladığınız zaman farklı bir dünya açılır gözünüze. Sosyal medya ile olan ilişkinizi miminize edin lütfen. Kaldırın demiyorum çünkü tecessüsü diri tutuyor. Tecessüs güzel bir merak değildir. Tecessüs farklı bir huydur. Sizi dedikoduya, heva ve hevese teşvik ediyor."

Prof. Dr. Kemal Sayar ise sosyal medya kullanımının dikkat dağınıklığına neden olduğunu belirterek, "Sosyal medya bildirimleri sizi derinleşmekten de alıkoyuyor. Derinleşmek için yani bir kitabın başında çok uzun saatler kalabilmemiz lazım. O zaman bu şeyin vızıldamaması lazım. Vızıldadığı her an dikkatimizden bir şey gidiyor. Bu bakımdan (sosyal medya) perhizi uygulayabilmek günümüzün en önemli irade problemlerinden bir tanesi." diye konuştu.

Söyleşinin sonunda Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Prof. Dr. Ökten ve Prof. Dr. Sayar'a katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Üsküdar'ın tarihi hakkında hazırlanan kitabı takdim etti.

Çok sayıda katılımın olduğu etkinlik, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle bitti.

Prof. Dr. Ökten ve Prof. Dr. Sayar'dan gençlere sosyal medya uyarısı
Prof. Dr. Ökten ve Prof. Dr. Sayar'dan gençlere sosyal medya uyarısı

Sadettin Ökten, Kemal Sayar, Üsküdar, Medya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Prof. Dr. Ökten ve Prof. Dr. Sayar'dan gençlere 'sosyal medya' uyarısı - Son Dakika


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