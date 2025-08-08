Rafet El Roman Kapadokya'da Klip Çekiyor

Şarkıcı Rafet El Roman, "Bitmedi Eziyetin" adlı şarkının klip çekimi için Kapadokya'da kamera karşısına geçti.

Rafet El Roman, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde peribacalarıyla kaplı Devrent Vadisi yakınlarındaki bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, sözleri Levent Solmaz'a ait ve henüz hayranlarıyla paylaşmadığı "Bitmedi Eziyetin" şarkısının klip sürecinin sonlanmasını heyecanla beklediğini belirtti.

Klip çekimi için daha önce de doğa harikası Kapadokya'yı tercih ettiğini anımsatan El Roman, 1999 yılında da Sinan Çetin'in yönettiği "Propaganda" filminin çekimleri için Kemal Sunal, Metin Akpınar, Meltem Cumbul ile bölgede bulunduğunu hatırlattı.

Kapadokya'nın tüm insanlık açısından önemli bir değer olduğunu dile getiren El Roman, "Kapadokya mekan olarak dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. Hak ettiği turizm potansiyelini hala yakaladığına inanmıyorum. Böyle bir tarih ve uygarlığın yaşadığı başka örnek yok. Şarkımız yeni. Genelde düetler yapılır, biz bir bayan ve erkek solistle trio (üçlü) denemesi yaptık. Levent Solmaz güzel bir şarkı yazdı." dedi.

Açıklamanın ardından Rafet El Roman, klip çekimleri için kameranın karşısına geçti.