Remzi Doğan'dan 164 figürlü askeri müze: Kızıl Elma Türkiye Yüzyılı - Son Dakika
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Remzi Doğan'dan 164 figürlü askeri müze: Kızıl Elma Türkiye Yüzyılı

Remzi Doğan\'dan 164 figürlü askeri müze: Kızıl Elma Türkiye Yüzyılı
11.07.2026 09:55
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İzmir'de yaşayan Ressam ve Heykeltraş Remzi Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonundan ilham alarak yaklaşık 3 yıl süren çalışma sonucu, iş yerinin bir odasını 164 figürden oluşan panoramik bir askeri müze haline getirdi.

İzmir'de yaşayan Ressam ve Heykeltraş Remzi Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonundan ilham alarak yaklaşık 3 yıl süren çalışma sonucu, iş yerinin bir odasını 164 figürden oluşan panoramik bir askeri müze haline getirdi.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Heykeltraş ve Ressam Remzi Doğan, iş yerinin bir odasını adeta mini bir müzeye çevirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonundan ilham alan Doğan, 'Kızıl Elma Türkiye Yüzyılı' adını verdiği müze için 2023 yılında ilk adımları attı. Evli ve 3 çocuk babası Doğan, müze için milli uçak gemisi TCG Anadolu, milli uçak HÜRKUŞ, KAAN, atak helikopteri ile İHA ve ANKA gibi birçok askeri silah ve araçları heykelleştirdi. 3 yıl süren titiz çalışmanın ardından Doğan, yaklaşık 164 figürden oluşan heykelleri bir araya getirerek 5 boyutlu panoramik bir müze oluşturdu.

Müzede tarihi süreci işledi

Müzeye başlama hikayesinden bahseden Remzi Doğan, "Cumhurbaşkanımızın almış olduğu bir kararla ilk etapta 'Türkiye Yüzyılı Müzesi' olarak yola çıkıldı. Ancak daha sonra projenin adı 'Kızıl Elma' oldu. Çünkü Kızıl Elma'nın Türk tarihinde ve Türk milletinin sinesinde yeri apayrıdır. Kızıl Elma bir hedeftir, adalettir, bir savaştır. Bu yüzden müze, 'Kızıl Elma Türkiye Yüzyılı Müzesi' adını aldı. Müzede Kızıl Elma anlatılıyor. Tarihi süreç 1915 Çanakkale ile başlıyor, 1922 Dumlupınar ve Kocatepe ile devam edip, 9 Eylül'de İzmir'e, düşmanın denize döküldüğü Büyük Taarruz'a ulaşıyoruz. Büyük Taarruz'dan sonra ise rotayı Cudi ve Gabar'a çeviriyoruz. Terörle mücadele ve iç güvenliğimiz bizim için çok önemli. Türkiye, hep bu toprakların üzerinde mücadele ederek, Mehmetçiğin kanıyla bugünlere geldi. Ben bu müzede iç güvenlik kapsamında Sur olaylarını, Cudi, Gabar ve Kato süreçlerini de anlattım. Sonra Barış Pınarı Harekatı. Burada karşımıza İHA'larımız ve SİHA'larımız çıkıyor" diye konuştu.

"Müzenin benzeri Türkiye'de yok"

Müze'nin, yaklaşık 164 objeden oluştuğunu ifade eden Doğan, tüm süreci tek başına yürüttüğünü aktardı.

Yapmış olduğu mevcut müzeden önce pandemi döneminde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı nedeniyle 50 gün evde kaldığını belirten Doğan, "Bu yasakta ne yapabilirim? diye düşünürken evimin salonunu bir müze haline getirmiştim. O çalışma buna benziyordu ama oldukça küçüktü ve üç boyutluydu. Şimdiki müze ise beş boyutlu. Bu müzenin bir benzeri Türkiye'de yok" ifadelerini kullandı.

Doğan, Ankara'da bulunan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) için de bir müze yapmak istediğini ifade etti.

Sözlerini sürdüren Doğan, "Gençlerimize beş duyusunu çalıştırarak, görerek, hissederek ve yaşayarak bu ruhu ve kültürü aşılayabilirsek, bu ülkenin topraklarının ve Misak-ı Milli sınırlarının nasıl korunduğunu bu müzelerle anlatabilirsek gelecekte çok daha başarılı oluruz. Allah ömür verdikçe, gelecek nesillerimize Kızıl Elma gibi muhteşem müzeler armağan etmek için var gücümle çalışacağım" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Remzi Doğan'dan 164 figürlü askeri müze: Kızıl Elma Türkiye Yüzyılı - Son Dakika

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