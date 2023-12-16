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Rizelilerden Kara Lahana Çorbası Tepkisi - Son Dakika
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Rizelilerden Kara Lahana Çorbası Tepkisi

Rize Ülkü Ocakları, dünyanın en kötü yemekleri arasında yer alan Kara Lahana çorbasına tepki göstermek için çorba dağıttı. Rizeliler, yöresel yemeklerine sahip çıktıklarını ve lezzetini ispatladıklarını belirtti.

Rizelilerden Kara Lahana Çorbası Tepkisi
16.12.2023 - 23:08,  Güncelleme: 23:23
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'En kötü yemek' listesine Rizelilerden tepki: Yarım saatte 1000 kase karalahana çorbası dağıtıldı

RİZE - Dünyanın en kötü 100 yemeği arasında Kara Lahana çorbasının yer almasına Rize Ülkü Ocakları da kara lahana çorbası dağıtarak tepki gösterdi.

Gastronomi dünyasının prestijli platformlarından biri olarak kabul edilen TasteAtlas, küresel mutfaklardan çeşitli yemekleri değerlendirerek dünyanın en kötü 100 yemeğini seçerek bunların içerisine Karalahana çorbasını da koydu. En kötü yemekler arasında yer bulan Karalahana Çorbası Rizeliler tarafından tepkiyle karşılandı. Rize Ülkü Ocakları İl Başkanlığı da listeye tepki göstererek sokakta Karalahana çorbası dağıttı. Rizeliler tarafından ilgi gören etkinlikte yarım saatten 1000 kase çorba dağıtıldı.

Ülkü Ocakları'nın eğitime önem verdiği gibi kültüre de önem verdiğinin altını çizen Rize Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Rize Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak eğitime önem verdiğimiz gibi değerlerimize ve kültürümüze de önem veriyoruz. Hiç kimsenin bölgemize özgü yöresel yemeğimizi karalamasına izin vermeyiz. Bütün Türkiye'mizdeki vatandaşları ve dünya halkı çıkıp gelin ve burada yemeğimizi deneyin. Bakın görün ve o zaman kararınızı verin. Hiç kimsenin yaptığı anket bizi ilgilendirmiyor. Bu anketin sonucu bizim için hiçbir önem taşımıyor. Biz Rize'de ki vatandaşlarımızla bu yemeği yiyoruz. Atalarımız, dedelerimiz bu yemeklerle büyüyüp bu yemeklerle bizleri büyütmüşler. Trabzon'dan Artvin'e kadar bu yemek yöresel bir yemek olmuştur. Bu yöresel yemeğimize de biz her zaman sahip çıkarız. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türk gençlerini eğitip, geleceğe daha iyi hizmet verebilmeleri için yetiştiriyoruz. Bizi bu şekilde kimse karalamasın. Burada yemeğimizi dağıtacağız. Bizim bu yemeği dağıtmamızdaki amaç bu yemeğin lezzetsiz bir yemek olmadığını vatandaşlarımızla beraber ispatlayacağız" ifadelerini kullandı.

Puanlamayı yapanların karalahanayı bilmediğini kaydeden Rizeli vatandaş Kadir Tali, "Lahanayı tanımıyorlar ki. Lahananın nerede yetiştiğini bilmiyor. Onlar kim. Ben onları tanımıyorum. Onları görsem derim ki, sen lahanayı tanıyor musun, göster bana. Ben her sene 50-60 fidan dikiyorum. Biz bu lahana olmasa karnımız açtı" dedi.

Bir başka Rizeli vatandaş İbrahim Kahraman ise"Lahana her şeye faydalıdır. Ölümden başka her şeye faydalıdır. En kötü değil en iyisidir. Çok güzel bitirdim bile. Lahanadan güzel bir şey yok" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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