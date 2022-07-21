Roma döneminden kalan stadionda gün yüzüne çıkarılıyorKazı başkanı Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa: "Eksik olan 3 yazıtı bulabiliriz" - Son Dakika
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Roma döneminden kalan stadionda gün yüzüne çıkarılıyorKazı başkanı Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa: "Eksik olan 3 yazıtı bulabiliriz"

21.07.2022 12:05
Roma döneminden kalan stadionda gün yüzüne çıkarılıyorKazı başkanı Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa: "Eksik olan 3 yazıtı bulabiliriz"

- Roma döneminden kalan stadionda gün yüzüne çıkarılıyor Kazı başkanı Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa: "Eksik olan 3 yazıtı bulabiliriz" Bolu'da Roma dönemine ait bölgedeki tek antik stadionun turizme kazandırılması için 10 kişilik ekiple ilk çalışmalar başlatıldı.

- Roma döneminden kalan stadionda gün yüzüne çıkarılıyor

Kazı başkanı Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa:

"Eksik olan 3 yazıtı bulabiliriz"

BOLU - Bolu'da Roma dönemine ait bölgedeki tek antik stadionun turizme kazandırılması için 10 kişilik ekiple ilk çalışmalar başlatıldı. Kazı başkanı Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa, "11 yazıt bulundu. 3 yazıt eksik. Onu bulabiliriz" dedi.

Bolu'da 2008 yılında Büyükcami Mahallesi'nde yapılan kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan Roma dönemine ait antik stadionun turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Bolu Arkeoloji Müzesi başkanlığında 10 kişilik ekiple başlatılan çalışmalar, kazı başkanı olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa'nın yönetiminde ilk etapta yaklaşık 20 gün sürmesi planlanıyor.

Çalışmanın yapıldığı antik stadionun tarihiyle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa, "Bu Glado Polis Antik Kenti stadion kazısı Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden 10 lisans ve yüksek lisans öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Gladio Polis Antik Kenti o dönem içerisinde Bitinya'da yer alan önemli bir kenttir. Hisar Tepesi, Karga Tepe ve Fırka Tepesi gibi geniş alana yayılmış önemli bir antik kent. Tarihi de milattan önce 7'inci yüzyıla kadar gidiyor. Ayrıca stadion kazıları sırasında İmparator Hadrianus'un adının yazılı olduğu mimari parçalar bulunuyor. Biz buradan anlıyoruz ki, tapınak ve stadion yapısından başka üçüncü bir yapı daha bulunması lazım. Ancak Bolu o antik kent üzerine kurulduğu için çok kalıntı kalmamış" dedi.

"Uzun süreli kazı yapmak istiyoruz"

Çalışmayı uzun süre devam ettirmek istediklerini söyleyen Yiğitpaşa, "Elimizdeki imkanlarla en az 20 gün burada çalışacağız. Ödeneklerin artması durumunda daha çok burada çalışmak istiyoruz. Çünkü burada çok iş var. 2008 yılında müze müdürlüğü tarafından bir kazı yapılmış ancak sonra atıl olarak kalmış. O yüzden uzun süreli bir kazı yapmak istiyoruz. Bu yapı 93.2 metre uzunluğunda anıtsal bir yapı. Gladio Polis'in ayakta kalan tek anıtsal yapısı bu. Heykel, küçük objeler gibi buluntuların çok olacağını düşünmüyorum. Ama üst bölümden arkaya doğru devam edeceğiz. Orada çıkabilir. Burada 5 sırası bulunan tribünün daha fazlasını bulabiliriz. Ama daha önceki kazılarda burada sikkeler, yazıtlar bulundu. 11 yazıt bulundu. 3 yazıt eksik. Onu bulabiliriz. Sikkelerin devamı gelebilir" diye konuştu.

"Böyle bir yapıya sahip çıkmamız gerekiyor"

Bolu'daki stadionun tarihi açıdan önemli olduğunu kaydeden Yiğitpaşa, "Maalesef Bolu arkeolojik kazı ve araştırma anlamında geçmişi kaderine terk edilmiş bir kent olarak görülüyor. Çok fazla kazı ve araştırma yapılmamış. Burada anıtsal bir yapımız var. Bitinya döneminde bu bölgede yazıtlı ve kitabeli tek stadion. Bu açıdan önemli. Böyle bir yapıya sahip çıkıp, değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bolu, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Roma döneminden kalan stadionda gün yüzüne çıkarılıyorKazı başkanı Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa: 'Eksik olan 3 yazıtı bulabiliriz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Roma döneminden kalan stadionda gün yüzüne çıkarılıyorKazı başkanı Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa: "Eksik olan 3 yazıtı bulabiliriz" - Son Dakika
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