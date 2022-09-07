Antalya'nın simgesi kule aslına uygun saate kavuşacak - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'nın simgesi kule aslına uygun saate kavuşacak

07.09.2022 11:36
Antalya'nın simgesi kule aslına uygun saate kavuşacak

Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan, yaklaşık 8 aydır restorasyon çalışmaları yürütülen Antalya'nın simgesi kule, kubbesinin yanı sıra 19. yüzyıla ait aslına uygun saate de kavuşacak.

Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan, yaklaşık 8 aydır restorasyon çalışmaları yürütülen Antalya'nın simgesi kule, kubbesinin yanı sıra 19. yüzyıla ait aslına uygun saate de kavuşacak.

Kaleiçi'nin giriş kapısındaki Kalekapısı bölgesinde yer alan kulede uzman ekip tarafından restorasyon çalışmaları sürdürülüyor.

Milattan sonra 9. yüzyılda Bizans döneminde inşa edilen ve 2. Abdülhamid döneminde saat kulesine çevrilen eserin renk ve dokusunun yok olmaması için ekipler titiz çalışma gerçekleştiriyor.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü gözetiminde uzman ve teknik ekip, sıvılaştırdıkları malzemeleri enjeksiyonlar yardımıyla duvarların aralarında oluşan boşlukları doldurarak yapıyı güçlendiriyor.

Her yıl milyonlarca turistin fotoğraf çektirdiği saat kulesinin kubbesine kavuşması için de form yapılar oluşturuldu. Kuledeki mazgal görünümlü dendanlar sökülerek yerine aslına uygun kubbe yerleştirilecek.

14 metre yüksekliğindeki kulenin aslına uygun bir saate kavuşması için geniş kapsamlı araştırma yapıldı. Bu süreçte bir iş insanının arşivinde 19. yüzyılda saat kuleleri için kurgulanan orijinal saat mekanizmalarına ulaşıldı. Söz konusu aslına uygun saat mekanizması kuleye yerleştirilecek.

"Kuledeki betonarme yapı temizlendi"

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, AA muhabirine, tarihi saat kulesindeki orijinal saatin yerine başkasının konulduğunu belge ve arşivlerle ortaya koyduklarını hatırlattı.

Saat tartışmalarının ardından arşiv taraması yaptıklarını anlatan Karabayram, "Saat kulesinin dış kadranları ve iç mekanizmasının 1985'te kaybolduğunu ya da çalındığını biliyoruz. Bunun yerine aslına uygun 19. yüzyıla ait ikizi diyebileceğimiz bir saat yerleştireceğiz." diye konuştu.

Kulenin içine 1960'da betonarme bir kütlenin konduğunu dile getiren Karabayram, yapının o dönemde iç kısmına yerleştirilen betonarmenin restorasyonla temizlendiğini, bu sırada saat kulesinin mekanizmasının bazı parçalarına ulaşıldığını bildirdi.

Restorasyon uzmanı Karabayram, kulenin yapım tekniğinden bugüne kadar arşivlerden fotoğraf verilerine ulaştıklarını, 1930'lu yıllarda dış kadranın Osmanlıca, 1970'li yıllarda kadranın Roma rakamlı, 1985'ten sonra ise günümüz saat sitilinin olduğunu söyledi.

Saat kulesinin şu an orijinal mekanizmasının olmadığını dile getiren Karabayram, şunları kaydetti:

"İmitasyon takmamak için uzun süren bir araştırma yaptık. İstanbul ve Almanya'daki bazı müzeleri inceledik. İsminin açıklanmasını istemeyen bir iş insanı bizimle irtibata geçerek, onun arşivini uzman ekiple görme fırsatı bulduk. 19. yüzyılda yapılan saat kulesi mekanizmalarının birkaç örneğini orada gördük. Valimiz Ersin Yazıcı, 'saatin orijinalini bulalım' demişti. Saat kulesinin ikizi diyebileceğimiz mekanik sistemin aynısını bulduk. 1985'te zamanı durduranlara inat 2023'te saat kulesi aynı ruh ve zamanla çalışmaya devam edecek."

YORUMLAR
500
Dövme yaptırmaya gelen bir kişi önce dövülüp ardından bıçaklandı! Yaralının sigara paketini verdiği bir kişiyse olay yerinden kaçtı Dövme yaptırmaya gelen bir kişi önce dövülüp ardından bıçaklandı! Yaralının sigara paketini verdiği bir kişiyse olay yerinden kaçtı Milli bilek güreşçi Ali Karaçete, dünya şampiyonluğu için çalışıyor Milli bilek güreşçi Ali Karaçete, dünya şampiyonluğu için çalışıyor
Kaynak: AA

Selçuklu, Antalya, Saat, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antalya'nın simgesi kule aslına uygun saate kavuşacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:08 Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy kanserle savaşında güzel haberi paylaştı
17:59 İnsanlığın en çok merak ettiği sorunun cevabı bulundu mu? 100 ışık yılı uzaklıkta 2 yaşanabilir gezegen keşfedildi
17:54 "Türk Messi" Galatasaray'da! Bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir'in fiyatı belli oldu
17:46 Çilek Galatasaray'da! İşte Mauro Icardi transferinin şartları
17:37 Yunanistan'dan NATO ve BM'ye şikayet mektubu: Erdoğan'ın bu açıklamalarını kınayın
17:33 İskeleden düşen işçi, karnına demir çubuk saplanması sonucu feci şekilde can verdi
17:13 Palalı Sabri'nin fuhuş çetesi davası görüldü! Müştekilerin tamamı şikayetinden vazgeçti
17:13 Fenerbahçeli Burak Kapacak, Fatih Karagümrük'e kiralandı
17:00 Manisa'nın Soma ilçesinde bir yangın daha! 2 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi
16:53 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdiği söz üzerine Safinaz teyzeyi ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 18:54:50. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'nın simgesi kule aslına uygun saate kavuşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement