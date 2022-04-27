Rus milyarder Abramoviç'in yatı "Eclipse" Fethiye'de - Son Dakika
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Rus milyarder Abramoviç'in yatı "Eclipse" Fethiye'de

27.04.2022 15:52
Rus milyarder Abramoviç'in yatı "Eclipse" Fethiye'de

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse", Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse", Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Dün Marmaris'ten ayrılan 164 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki 6 katlı mega yat, ilçenin turistik mahallesi Göcek açıklarındaki Göcek Adası önlerine demirledi. Yattan zaman zaman botla ayrılan görevlilerin karaya çıktığı gözlendi.

Lüks yat, bölgede tatil yapan yabancı turistler ve vatandaşların ilgi odağı oldu.

2010 yılında yaklaşık 340 milyon avroya mal olduğu belirtilen yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra lüks süit odalar, mini denizaltı ile spor salonu gibi birçok lüks donanımı barındırıyor.

Öte yandan Göcek'teki marinalarda, sahiplerinin Rus olduğu öğrenilen başka lüks yatlar da bulunuyor.

Rus milyarder Abramoviç'in yatı Eclipse Fethiye'de
Rus milyarder Abramoviç'in yatı Eclipse Fethiye'de
Rus milyarder Abramoviç'in yatı Eclipse Fethiye'de
Rus milyarder Abramoviç'in yatı Eclipse Fethiye'de
Rus milyarder Abramoviç'in yatı Eclipse Fethiye'de

YORUMLAR
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Roman Abramovich, Fethiye, Muğla, Rus, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Rus milyarder Abramoviç'in yatı 'Eclipse' Fethiye'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus milyarder Abramoviç'in yatı "Eclipse" Fethiye'de - Son Dakika
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