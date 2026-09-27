Safranbolu\'da antika pazarı açıldı, her ayın son cumartesi ve pazar günleri kurulacak

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde antika pazarı açıldı.

Karabük Valisi Oktay Çağatay, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Tarihi Çarşı'da açılan pazarı gezdi.

Cinci Han'ın arka bölümünde Sakem Çarşısı'nda açılışı gerçekleştirilen antika pazarını gezen Vali Çağatay, stantlarda sergilenen antika ve nostaljik ürünleri inceleyerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Her ayın son cumartesi ve pazar günleri kurulacak olan antika pazarının, geçmişten bugüne ulaşan kültürel değerlerin ve nostaljik eşyaların bir araya getirilmesine, Safranbolu'nun tarihi ve kültürel atmosferinin zenginleştirilmesine katkı sunması hedefleniyor. Antika pazarında yer alan stantları tek tek gezen Vali Çağatay, sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği pazarda, geçmiş dönemlere ait çeşitli eşyalar, koleksiyon ürünleri ve antika eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.