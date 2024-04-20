Safranbolu\'da Turizm Haftası Programı Gerçekleştirildi

Trabzon'da 2 Bin Çocuk, Oyun Şenliğine Katıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen oyun şenliğine 2 bin çocuk katıldı. Şenlikte öğrenciler geleneksel oyunlar oynadı, dans etti ve eğlendi. Çocuklara çizgi film kahramanlarının kostümleriyle fotoğraf çekimi yapıldı ve etkinliğin sonunda 2 bin fidan dağıtıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, öğrencilerin eğlenmesinden mutluluk duyduklarını belirtti ve Atatürk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan ettiği için teşekkür etti.