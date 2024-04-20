UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Turizm Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.
Karabük Valiliği tarafından Tarihi Çarşı'daki Cinci Han'da düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşan Vali Mustafa Yavuz, turizmin önemine değindi.
Turizm Haftası'nın, farklı destinasyonlara sahip Karabük ve Türkiye'ye başarı getirmesi temennisinde bulunan Yavuz, "Safranbolu, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alarak bir açık hava müzesi niteliği taşıyor." dedi.
AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da Safranbolu'nun Türkiye'nin marka değeri olduğunu kaydetti.
Safranbolu'nun, insanlığın ortak mirası olduğunu vurgulayan Keskinkılıç, "Bu da bize iki kat sorumluluk yüklüyor. Hem kendi turizm markamızı koruyacağız hem de ortak mirası ayakta tutacağız." diye konuştu.
İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin de kentteki turizm çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.
Daha sonra Safranbolu Borsa İstanbul Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı resim sergisi gezildi.
Etkinlikler, lokum ve zerde kazanının kaynatılmasıyla sona erdi.
Programa, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, turizmciler ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Safranbolu'da Turizm Haftası Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Türkiye'nin Brüksel ve Atina büyükelçilikleri ile Köln Başkonsolosluğunun düzenlediği etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Brüksel'de Türk çocukları şiirler okudu, türküler seslendirdi ve folklor gösterisi yaptı. Köln'deki kutlamalara binlerce kişi katıldı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Atina'da ise Türk çocukları aileleriyle birlikte kutlamalara katıldı ve çeşitli etkinliklerle eğlendi.
Adana'da düzenlenen 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın geleneksel kostümlü kortej geçişi yapıldı. Karnavalın ziyaretçileri, organizasyonun simgelerinden biri olan korteje katılmak için Atatürk Caddesi'nde bir araya geldi. Karnavalın portakal çiçeği temasına uygun kıyafet ve aksesuarlarla yürüyen katılımcılar, izleyicileri selamladı. Korteje, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt da katıldı.
Fransız yazar Mathias Enard, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali 'Köprüde Buluşmalar' etkinliğine katıldı. Elif Refiğ'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide, Enard İstanbul'un değişimine şahit olduğunu ve Türk filmleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğini belirtti. Enard, 2015'te yayımlanan 'Boussole' adlı romanıyla Goncourt Akademisi Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu.
Müzisyen, besteci ve söz yazarı Attila Özdemiroğlu, vefatının 8'inci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programıyla anıldı. MESAM Başkanı Recep Ergül ve birçok MESAM üyesi sanatçı, Özdemiroğlu'nun ailesi ve yakınları da anma programına katıldı. Türk pop müziği parçaları ve film müzikleriyle tanınan Özdemiroğlu, 20 Nisan 2016'da 73 yaşında hayatını kaybetmişti.
Trabzon Tiyatrolar Birliği tarafından düzenlenen 3. Tiyatro Festivali, 13 oyunun sahneleneceği bir etkinlikle başladı. Festivalin açılış törenine CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve diğer önemli isimler katıldı. Festivalin üçüncüsü, önceki yıllara göre daha geniş bir katılımla gerçekleşiyor ve 2 Mayıs'ta sona erecek.
Türk müziğinin önemli isimlerinden Atilla Özdemiroğlu, mezarı başında düzenlenen anma töreniyle saygıyla anıldı. Sanatçının eşi Hepgül Özdemiroğlu, çocukları ve MESAM üyeleri törene katıldı. MESAM Başkanı Recep Ergül, Atilla Özdemiroğlu'nun müziğin birçok farklı dalında sayısız hit esere imza attığını belirterek onu saygı ve minnetle andıklarını ifade etti. Özdemiroğlu, özellikle Sezen Aksu'nun pop müziğindeki başarısında önemli bir rol oynamıştı.
Basın Konseyi tarafından Güney Avrupa'da medyaya güven oluşturmak amacıyla düzenlenen panelde, medyada etik değerlerin göz ardı edildiği vurgulandı. Atilla Gökçe, etik kaygıların iyi insanların kaygıları olduğunu belirterek, etik davranmanın önemine dikkat çekti. Medyada etik sorunların gazeteciler, televizyoncular, programcılar, yorumcular ve moderatörler tarafından yaratıldığı ifade edildi.
Adana'da düzenlenen 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında, turizm gezisi için tasarlanan 'Lezzet Treni' ile Adana'nın yöresel lezzetleri tanıtıldı. Tren, Adana Tren Garı'ndan hareket ederek Pozantı ilçesine ulaştı ve Belemedik Tabiat Parkı'nda kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Davetliler, doğa yürüyüşü yaparken tarihi Varda Köprüsü'nde mola verip hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğe, Vali Yardımcısı, Belediye Başkanı, gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri de katıldı.
Türkmen şair ve filozof Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yılı, Ankara'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. TÜRKSOY tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Firaki heykelinin açılışı yapıldı, kitap tanıtımı programı düzenlendi ve bir konser gerçekleştirildi. Törenlere Türkmenistan Büyükelçisi, TÜRKSOY Genel Sekreteri ve davetliler katıldı. Firaki'nin Türkmenistan edebiyatındaki önemi vurgulanan konuşmalarda, onun şiirlerinin Türkmen halkının ruhunu yansıttığı ve Türk Dünyası'nın edebi mirasında derin izler bıraktığı belirtildi. Ayrıca, Türk Dünyası Kültür Başkenti Anev ve Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yılına özel bir konser düzenlendi.
Çankaya Belediyesi Muammer Sun Müzik Atölyesi Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ünlü besteci Muammer Sun'un şarkılarını seslendirdi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen oyun şenliğine 2 bin çocuk katıldı. Şenlikte öğrenciler geleneksel oyunlar oynadı, dans etti ve eğlendi. Çocuklara çizgi film kahramanlarının kostümleriyle fotoğraf çekimi yapıldı ve etkinliğin sonunda 2 bin fidan dağıtıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, öğrencilerin eğlenmesinden mutluluk duyduklarını belirtti ve Atatürk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan ettiği için teşekkür etti.
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