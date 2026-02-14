Safranbolu'nun Kaçak Camisi: Lütfiye Camisi - Son Dakika
Kültür Sanat

Safranbolu'nun Kaçak Camisi: Lütfiye Camisi

Safranbolu\'nun Kaçak Camisi: Lütfiye Camisi
14.02.2026 12:54
Safranbolu'da 1880'lerde inşa edilen Lütfiye Camisi, 'kaçak cami' hikayesiyle ilgi çekiyor.

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi ilçesi Safranbolu'da dere üzerine inşa edilen Lütfiye Camisi, hem mimarisi hem de halk arasında "Kaçak Cami" olarak anılmasına neden olan hikayesiyle dikkati çekiyor.

Hac için gittiği kutsal topraklardan çok uzun süren meşakkatli yolculuktan sonra Safranbolu'ya dönebilmesinin Allah'ın lütfuyla mümkün olabildiğine inanan ilçe sakinlerinden Muslubeyoğlu Hacı Hüseyin Hüsnü Efendi, cami yaptırmaya karar verdi.

Akçasu Mahallesi'nde 1880'li yıllarda altından geçen derenin üzerine moloz taşlardan yapılarak ahşap örtüyle kaplanan camiye "Lütfiye Camisi" adı verildi.

O dönem dereden caminin yanındaki çeşmeye gelen suyun, bazı yıllar kurak yaz aylarında kaynağının kuruması nedeniyle kesilmesi ilçede halk arasında "suyun kaçması" olarak adlandırıldı. Bundan hareketle söz konusu su kaynağına "kaçak suyu", çeşmeye "kaçak çeşmesi", yöreye de "kaçak semti" denildi.

Cami de "kaçak semti"ne yaptırıldığından her ne kadar "Lütfiye Cami" adına verilse de halk arasında "kaçak cami" olarak anılmaya başlandı.

Kentin simge yapılarından biri olan, tavanı, ahşap korkuluklu mahfili ve ahşap minaresiyle büyük ölçüde özgünlüğünü koruyan tarihi cami, su sesi eşliğinde uzun yıllardır ibadete hizmet etmeyi sürdürüyor.

"Ecdadımıza bize manevi atmosferi yüksek şehir bıraktıkları için teşekkür ediyoruz"

Safranbolu Müftüsü Aydın Bostancı, AA muhabirine, Lütfiye Camisi'nin mimarisinin insanı cezbettiğini söyledi.

Caminin Akçasu Deresi üzerinde inşa edildiğini belirten Bostancı, "Altından su akan enteresan bir yapı. Dolayısıyla Safranbolu'muza gelen turistlerin ilgi odağı olan, mutlaka ziyaret edilen, bizim de misafirlerimiz geldiğinde mutlaka gösterdiğimiz, ziyaret ettiğimiz bir camimiz." dedi.

Bostancı, Lütfiye Camisi'nin diğer adının Kaçak Cami olduğunu dile getirerek, caminin hikayesiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Mahalle sakinlerinden Musluoğlu Hüseyin Hüsnü Efendi tarafından 1880'li yıllarda inşa edilmiş bir cami. Hüseyin Hüsnü Efendi hac yapmaya karar verir. Tabii o zamanlar hacca daha çok yaya olarak gidildiği ve meşakkatli olduğu için 'Allah bana hac yapmayı nasip eder ve salimen şehrime, aileme dönersem bir cami inşa ettireceğim' diye vaatte, adakta bulunur. Cenabıhak ona hac yapmayı nasip eder. O da evine döndüğünde Allah'ın kendisine haccı lütfettiği için bir cami inşa ettirir ve camiye Lütfiye Cami adı verilir."

Ecdadı rahmetle andıklarını dile getiren Bostancı, "Safranbolu'muza böyle tarihi hatırası olan cami kazandırdığı için de Muslubeyoğlu Hüseyin Hüsnü Efendi'ye Rabb'imizden rahmet diliyoruz. Ecdadımıza bize manevi atmosferi yüksek şehir bıraktıkları için teşekkür ediyoruz. Halkımıza diyoruz ki bu emanete sahip çıkalım, camilerimize sahip çıkalım. Bu tarihi mirası, kültürü koruyalım diye tavsiyede bulunuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Safranbolu, Kültür, Cami, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Safranbolu'nun Kaçak Camisi: Lütfiye Camisi - Son Dakika

