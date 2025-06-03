Sağlık Çalışanlarından Konser Coşkusu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sağlık Çalışanlarından Konser Coşkusu

03.06.2025 16:03
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Bursa'da sağlık çalışanları, Türk Halk Müziği Korosu ile dinleyicilere unutulmaz bir konser sundu.

Anadolu'nun eşsiz eserleri sağlık çalışanları tarafından seslendirildi

BURSA - Bursa'da hayat kurtaran hekim, hemşire ve hastane çalışanları, sesleriyle de Bursalılardan büyük alkış topladı.

Spor ve sanatla ilgili birçok projenin öncüsü olan Medicana Bursa Hastanesi, bugüne kadar birçok kişinin hayatına dokunan doktor, hemşire ve birim sorumlularıyla sahneyi paylaştı. Medicana Türk Halk Müziği Korosu, BAOB Oditoryumu'nda gerçekleştirdiği konserle Anadolu'nun eşsiz ezgilerini dinleyicileriyle buluşturdu. Spordan beslenmeye, kültür sanattan sosyal sorumluluk projelerine kadar birçok alanda yer alan sağlık çalışanları, Şef Kemal Kamalı yönetiminde koro ve solo eserlerden oluşan konserle dinleyenleri mest etti.

Birbirinden eşsiz eserlerin dinleyicilerle buluştuğu konserde Medicana Bursa Hastanesi İcra Kurulu Üyesi Dr. Engin Bozkurt, Medicana Sağlık Grubu İcra Kurulu Üyesi Tıbbi Hizmetler Sorumlusu Dr.Necip Kozali, Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr.Özcan Akan, Başhekim Dr. Burak Canver, Mesul Müdür Dr. Abidin Sağlam, Medicana Sağlık Grubu Hukuk Müşaviri Av. Murat Davarcı, Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdür Yardımcıları Mehtap Koçak ve Ayhan Yörük, CHP Milletvekili Orhan Sarıbal ve İl Müdürleri sağlıkçıları bu güzel gecede yalnız bırakmadı.

Konser öncesi mutluluğunu paylaşan Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Özcan Akan, "Bugün Medicana Bursa Hastanesi olarak, Türk Halk Müziği Korosu için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Biliyorsunuz Ocak ayında da Türk Sanat Müziği ile ilgili bir çalışmamız vardı. Bu konuda hastanemizde farklı departmanlarda çalışan sağlık çalışanlarımızın kurduğu bir koro. Bu arkadaşlarımız büyük bir özveriyle kendi mesleklerini icra ederken aynı zamanda da bir sosyal sorumluluk projesinde de yer almış oldular. Heyecanlı ve mutluyuz. Dinleyicilerimizi eğlendirebilirsek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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