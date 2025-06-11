Sakarya'da 'Dilimizin Zenginlikleri' Sergisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sakarya'da 'Dilimizin Zenginlikleri' Sergisi

11.06.2025 19:15
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Öğrencilerin Türkçe dil ve kültür zenginliklerini tanıtmak amacıyla sergi açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilerin Türkçe kelime dağarcığını geliştirmek, kültürel birikimle tanışmalarını sağlamak ve dilin düşünce gelişimine katkısını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında Sakarya'da yıl sonu sergisi açıldı.

"Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde il genelindeki okullarda öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla bir çok çalışma yürütüldü.

Yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmalar Serdivan Millet Bahçesi'nde açılan stantlarda sergilendi.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, sergi alanındaki stantları gezerek öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bakırtaş, AA muhabirine, sergide 80 öğretmenin görevli olduğunu ve 40 farklı etkinlik standının bulunduğunu belirterek, serginin yaklaşık 1000 öğrencinin katılımıyla coşkulu şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda Dilimizin Zenginlikleri Projesi'nin Sakarya'da çok özgün projelerle hayata geçtiğini görmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Bakırtaş, emeği geçen tüm öğretmenlere, yöneticilere, öğrencilere ve ailelerine teşekkür etti.

Adapazarı ilçesindeki Sait Faik Abasıyanık Ortaokulu'nda görev yapan sosyal bilimler öğretmeni Erhan Gözüyukarı da proje kapsamında okul olarak Türk dilinin zenginliklerini geliştirmek, Türk kültür ve tarihini çocuklara öğretmek için yıl boyunca yaptıkları çalışmaları sergilediklerini kaydetti.

Türk kültür tarihinde önemli yeri olan balballar ve kurganları, çocukların akıllarında kalıcı olması için üç boyutlu olarak sergilediklerine dikkati çeken Gözüyukarı, sergiye olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Akyazı Eyüp Genç Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Zeynep Rana Yosun ise Türk sanatlarından çini yaptıklarını, Türkiye Maarif Modeli ile alakalı bir sözlük projesini hayata geçirdiklerini, projenin Sakarya genelinde birinci olduğunu anlattı.

Nevruz Banoğlu İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Melike Açıkel de öğrencilerin masalları görsel ve sözel olarak özetleyerek sergilediğini dile getirerek, "Atasözleri ve deyimler konusunda da maket ve drama çalışmalarımız oldu, onları da sergiledik. Sene başından beri öğrencilerimiz çalışıyor, bunlar bir yıllık emeğin ürünü. Öğrencilerimiz günlük dillerinde atasözleri ve deyimleri kullanıyor. Masallara çok aşinalar, hikaye yazabiliyorlar. Gayet başarılı bir yıl geçirdik ve yıl sonu sergimizi oluşturduk." diye konuştu.

Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü özel büroda çalışan Dilek Sertdemir de okul öncesinden 12. sınıfa kadar bütün öğrencilerin "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında gerçekleştirdiği çalışmaları sergilediklerini belirterek, "Bizler biliyoruz ki dilimiz özümüz, özümüz kültürümüz, kültürümüz zenginliğimizdir. Burada özellikle Yunus Emre'ye ait resim çalışmaları, ilkokul grubundaki öğrencilerimizin deyimler ve atasözlerine ait çalışmaları, ilimize ait tekerlemeler sözlüğü, meyveler sözlüğü, çocuklarımızın dili doğru kullanmaları amacıyla gerçekleştirilen birçok etkinlik var." ifadesini kullandı.

Serdivan Bahçelievler Gazi İlkokulu öğretmeni Katibe Gürden, proje kapsamında öğrencilere farklı bakış açıları kazandıracak çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Türk dili ve kültürünün sahip olduğu zenginliği atasözlerinde görebildiklerini dile getiren Gürden, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızı üç boyutlu görsellerle destekleyerek çocuklarda kalıcı bilgiler oluşmasını hedefledik. Çocukların daha kalıcı bilgilerle hem dil gelişimi hem de zihinsel gelişimini desteklemiş oluyoruz. Sergimizde atasözleri ve deyimlerimiz, geçmişimizde kültürümüze hizmet etmiş insanların yaşam tarzı ve farklı sözlüklerle hayata bakış açılarını değiştirebilecek, farklı özellikleri sunabilecek çalışmalar yer alıyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Sakarya'da 'Dilimizin Zenginlikleri' Sergisi - Son Dakika

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