SAMDOB\'dan \'Okulumuz Orman\' Oyunu

Kültür Sanat

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Okulumuz Orman" oyununu küçük sanatseverlerle buluşturdu.

Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu tek perdelik çocuk oyunu, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde beğeniye sunuldu.

Eserin koreografisini Özgün Barılı, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, dekorunu Hakkı Kandır, video projeksiyonunu Murat Turgut, ışığını ise Oğuz Murat Yılmaz hazırladı.

Oyunda, hayvanat bahçesine geziye gitmek için heyecanla bekleyen bir grup öğrencinin bir anda kendilerini gerçek bir ormanda bulması ve buradan hayvanların yardımıyla çıkması anlatıldı.

Çocukların ilgi gösterdiği oyun, 26 Şubat Çarşamba günü saat 10.30 ve 13.00'te yeniden sahnelenecek.