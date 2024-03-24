Samsun Antika Sanat Pazarı büyük ilgi görüyor
SAMSUN - Samsun'da pazar günleri kurulan Antika Sanat Pazarı geçmişe yönelik ürünler ile vatandaşların büyük ilgisini çekiyor.
Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Kapalı Pazaryerine her hafta pazar günleri kurulan Antika Sanat Pazarı'nı ziyaret edenler, geçmiş yılları özlemle hatırlayarak satışa sunulan antika ürünlere büyük ilgi gösteriyor. Plaktan pkaba ve gramofon makinesine, kömürlü ütüden gaz lambaları ve fenerler ile kazan ve tencere ile taslara kadar her türlü antika ürünlerin satışa sunulduğu giderek ilginin arttığı pazar Samsunlulara hizmet veriyor.
Pazarın Karadeniz'in tek ve en büyük Antika Sanat Pazarı olduğunu belirten Antika Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Eyüp Selçuk Yazıcı, " Pazarı kurmadan amacımız geçmişi geleceğe taşımak. Gençlerimize geçmişte neler yaşandı belgeleriyle göstermek. Diğer taraftan araştırmacılara, tarihçilere kaynak sağlamak amacıyla bu pazarı açmış bulunmaktayız. Pazarımızı tüm Türkiye'deki illerden vatandaşlarımızın hizmetine açıp oradan da esnaf arkadaşları da pazarda satış yapmaya getirmeyi hedefliyoruz. Samsun ve bölge illerde yaşayan vatandaşlarımız her pazar günü kurulan pazarımıza bekliyoruz" dedi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Samsun Antika Sanat Pazarı büyük ilgi görüyor - Son Dakika
Çorum'un Sungurlu ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığının düzenlediği Uğur Işılak konserine yoğun katılım yaşandı. Mahmut Atalay Spor Salonu'ndaki konsere AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç, Belediye Başkan adayı Ömer Tök ve çok sayıda genç ve vatandaşlar katıldı. Sevilen parçalarını seslendiren sanatçı, hayranlarının tezahüratları ile uzun süre sahnede kaldı. Konsere Alaca ve Boğazkale ilçelerinden de çok sayıda vatandaş katıldı. Işılak hayranları, konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiler.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evinde inme geçiren ve hastaneye kaldırılan usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, Kadir İnanır'ın tıkalı damarının başarılı bir ameliyatla açıldığını ve şu an yoğun bakımda olduğunu bildirerek, "Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.
İstanbul bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklerle, yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslara sahne olacak. İDT ve İBB Şehir Tiyatroları'nda oyunlar sergilenecek, AKM ve Zorlu PSM'de konserler düzenlenecek, sergiler açılacak.
Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs-ü Şerif'teki üç mescidin fotoğraflarından oluşan 'Üç Harem-i Şerif Sergisi', Esenler'de ziyaretçilere açıldı. Sergide, fotoğraf sanatçısı Orhan Durgut'un 20 yılı aşkın süredir çektiği 85 fotoğraf da yer alıyor. Sergi, 7 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.
Biletleri sold out olan konserini 'Söyle Canım' isimli şarkısıyla açan Erol Evgin'e, gece boyunca söylediği Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarında 3 bin kişilik coşkulu dev bir İstanbul korosu eşlik etti. Konserin ilerleyen saatlerinde sürpriz bir konuk olarak Atiye sahneye çıktı ve birlikte 'Tüm Bir Yaşam' şarkısını seslendirdiler. Evgin, Atiye'ye teşekkür ederken Atiye de sahnede olmaktan onur duyduğunu belirtti.
Trabzon'un son kaymaklı ustalarından Hacı Emin Seven, her Ramazan ayında kendilerine ait imalathanede 67 yıldır kaymaklı ürettiğini söyledi. Şehirdeki diğer kaymaklı ustalarının emekli olduğunu ve yeni neslin bu mesleğe ilgi duymadığını belirten Seven, kaymaklının sadece şeker ve yumurta akından yapıldığını ve Ramazan aylarında tercih edilen bir tatlı olduğunu ifade etti. Ancak, geleneksel tatlar arasında yer alan kaymaklının unutulmaya yüz tuttuğunu ve gelecekte bu mesleğin tehlikeye girebileceğini dile getirdi.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde açılan dikiş nakış kursunda, yıllarca sandık ve hurçlarda saklanan çeyizler modernize edilerek gelinlik kızların hayallerini süslüyor. Kadınlar, kurs sayesinde sosyalleşiyor ve ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Ayrıca, rölyef kursuna katılan kadınlar da ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.
Alevi Kültür Dernekleri Mersin Cemevi tarafından düzenlenen Nevruz kutlamalarına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi katıldı. Başkan Seçer, Nevruzun yeni bir başlangıç ve umut olduğunu belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda, Bujor Hoinic'in şefliğinde gerçekleştirilen Pinokyo Müzikal Masalı, seyircilerin beğenisine sunuldu. Müzikalde, Pinokyo'nun maceraları, sevinçleri ve zorlukları anlatılıyor. Oyun, dürüstlük, sadakat ve gerçek benliği bulma arayışını vurgulayarak izleyicilere eğlenceli ve düşündürücü bir deneyim sunuyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve TEMA iş birliğiyle düzenlenen 'Doğaya Açılan Pencerem' sergisi açıldı. Sergide, çocuklar tarafından geri dönüşüm malzemeleriyle tasarlanan kostümler sergilendi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında İsveçli şarkıcı Maher Zain, kentte konser verdi. Diyarbakırlılar tarafından yoğun ilgi gören konserde Zain, Türkçe ve Kürtçe ilahiler seslendirdi. Konser sonunda sanatçıya plaket takdim edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?