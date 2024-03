Samsun Antika Sanat Pazarı büyük ilgi görüyor

Trabzonlu Hacı Emin Seven, 67 yıldır kaymaklı üretiyor

Trabzon'un son kaymaklı ustalarından Hacı Emin Seven, her Ramazan ayında kendilerine ait imalathanede 67 yıldır kaymaklı ürettiğini söyledi. Şehirdeki diğer kaymaklı ustalarının emekli olduğunu ve yeni neslin bu mesleğe ilgi duymadığını belirten Seven, kaymaklının sadece şeker ve yumurta akından yapıldığını ve Ramazan aylarında tercih edilen bir tatlı olduğunu ifade etti. Ancak, geleneksel tatlar arasında yer alan kaymaklının unutulmaya yüz tuttuğunu ve gelecekte bu mesleğin tehlikeye girebileceğini dile getirdi.