Samsun Antika Sanat Pazarı büyük ilgi görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Samsun Antika Sanat Pazarı büyük ilgi görüyor

Geniş Video İzle

Samsun'da pazar günleri kurulan Antika Sanat Pazarı, geçmişe yönelik ürünler ile vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Pazarda plak, gramofon makinesi, gaz lambaları, kazan ve tencere gibi her türlü antika ürünler satışa sunuluyor. Pazarın amacı geçmişi geleceğe taşımak ve gençlere geçmişin belgeleriyle göstermek. Samsun ve bölge illerde yaşayan vatandaşlar her pazar günü kurulan pazarı ziyaret edebilirler.

24.03.2024 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Antika Sanat Pazarı büyük ilgi görüyor

SAMSUN - Samsun'da pazar günleri kurulan Antika Sanat Pazarı geçmişe yönelik ürünler ile vatandaşların büyük ilgisini çekiyor.

Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Kapalı Pazaryerine her hafta pazar günleri kurulan Antika Sanat Pazarı'nı ziyaret edenler, geçmiş yılları özlemle hatırlayarak satışa sunulan antika ürünlere büyük ilgi gösteriyor. Plaktan pkaba ve gramofon makinesine, kömürlü ütüden gaz lambaları ve fenerler ile kazan ve tencere ile taslara kadar her türlü antika ürünlerin satışa sunulduğu giderek ilginin arttığı pazar Samsunlulara hizmet veriyor.

Pazarın Karadeniz'in tek ve en büyük Antika Sanat Pazarı olduğunu belirten Antika Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Eyüp Selçuk Yazıcı, " Pazarı kurmadan amacımız geçmişi geleceğe taşımak. Gençlerimize geçmişte neler yaşandı belgeleriyle göstermek. Diğer taraftan araştırmacılara, tarihçilere kaynak sağlamak amacıyla bu pazarı açmış bulunmaktayız. Pazarımızı tüm Türkiye'deki illerden vatandaşlarımızın hizmetine açıp oradan da esnaf arkadaşları da pazarda satış yapmaya getirmeyi hedefliyoruz. Samsun ve bölge illerde yaşayan vatandaşlarımız her pazar günü kurulan pazarımıza bekliyoruz" dedi.

Samsun Antika Sanat Pazarı büyük ilgi görüyor
Kaynak: İHA

Karadeniz, Samsun, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Samsun Antika Sanat Pazarı büyük ilgi görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çorum'un Sungurlu ilçesinde Uğur Işılak konserine yoğun katılım yaşandı
    17:43 Çorum'un Sungurlu ilçesinde Uğur Işılak konserine yoğun katılım yaşandı

    Çorum'un Sungurlu ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığının düzenlediği Uğur Işılak konserine yoğun katılım yaşandı. Mahmut Atalay Spor Salonu'ndaki konsere AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç, Belediye Başkan adayı Ömer Tök ve çok sayıda genç ve vatandaşlar katıldı. Sevilen parçalarını seslendiren sanatçı, hayranlarının tezahüratları ile uzun süre sahnede kaldı. Konsere Alaca ve Boğazkale ilçelerinden de çok sayıda vatandaş katıldı. Işılak hayranları, konserin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

  • Sağlık Bakanı Koca'dan Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili açıklama
    17:18 Sağlık Bakanı Koca'dan Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili açıklama

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evinde inme geçiren ve hastaneye kaldırılan usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, Kadir İnanır'ın tıkalı damarının başarılı bir ameliyatla açıldığını ve şu an yoğun bakımda olduğunu bildirerek, "Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

  • İstanbul Bu Hafta Sanat Dolu Etkinliklere Ev Sahipliği Yapacak
    17:12 İstanbul Bu Hafta Sanat Dolu Etkinliklere Ev Sahipliği Yapacak

    İstanbul bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklerle, yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslara sahne olacak. İDT ve İBB Şehir Tiyatroları'nda oyunlar sergilenecek, AKM ve Zorlu PSM'de konserler düzenlenecek, sergiler açılacak.

  • Üç Harem-i Şerif Sergisi Esenler'de Açıldı
    16:39 Üç Harem-i Şerif Sergisi Esenler'de Açıldı

    Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs-ü Şerif'teki üç mescidin fotoğraflarından oluşan 'Üç Harem-i Şerif Sergisi', Esenler'de ziyaretçilere açıldı. Sergide, fotoğraf sanatçısı Orhan Durgut'un 20 yılı aşkın süredir çektiği 85 fotoğraf da yer alıyor. Sergi, 7 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

  • Erol Evgin ve Atiye'nin unutulmaz düeti
    16:33 Erol Evgin ve Atiye'nin unutulmaz düeti

    Biletleri sold out olan konserini 'Söyle Canım' isimli şarkısıyla açan Erol Evgin'e, gece boyunca söylediği Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarında 3 bin kişilik coşkulu dev bir İstanbul korosu eşlik etti. Konserin ilerleyen saatlerinde sürpriz bir konuk olarak Atiye sahneye çıktı ve birlikte 'Tüm Bir Yaşam' şarkısını seslendirdiler. Evgin, Atiye'ye teşekkür ederken Atiye de sahnede olmaktan onur duyduğunu belirtti.

  • Trabzonlu Hacı Emin Seven, 67 yıldır kaymaklı üretiyor
    15:38 Trabzonlu Hacı Emin Seven, 67 yıldır kaymaklı üretiyor

    Trabzon'un son kaymaklı ustalarından Hacı Emin Seven, her Ramazan ayında kendilerine ait imalathanede 67 yıldır kaymaklı ürettiğini söyledi. Şehirdeki diğer kaymaklı ustalarının emekli olduğunu ve yeni neslin bu mesleğe ilgi duymadığını belirten Seven, kaymaklının sadece şeker ve yumurta akından yapıldığını ve Ramazan aylarında tercih edilen bir tatlı olduğunu ifade etti. Ancak, geleneksel tatlar arasında yer alan kaymaklının unutulmaya yüz tuttuğunu ve gelecekte bu mesleğin tehlikeye girebileceğini dile getirdi.

  • Yozgat'ta Çeyizler Modernize Edilerek Gelinlik Kızların Hayallerini Süslüyor
    15:27 Yozgat'ta Çeyizler Modernize Edilerek Gelinlik Kızların Hayallerini Süslüyor

    Yozgat'ın Sorgun ilçesinde açılan dikiş nakış kursunda, yıllarca sandık ve hurçlarda saklanan çeyizler modernize edilerek gelinlik kızların hayallerini süslüyor. Kadınlar, kurs sayesinde sosyalleşiyor ve ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Ayrıca, rölyef kursuna katılan kadınlar da ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

  • Mersin Cemevi'nde Nevruz coşkusu
    15:07 Mersin Cemevi'nde Nevruz coşkusu

    Alevi Kültür Dernekleri Mersin Cemevi tarafından düzenlenen Nevruz kutlamalarına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi katıldı. Başkan Seçer, Nevruzun yeni bir başlangıç ve umut olduğunu belirtti.

  • Pinokyo Müzikal Masalı İBB CRR Konser Salonu'nda Sahnelendi
    14:41 Pinokyo Müzikal Masalı İBB CRR Konser Salonu'nda Sahnelendi

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda, Bujor Hoinic'in şefliğinde gerçekleştirilen Pinokyo Müzikal Masalı, seyircilerin beğenisine sunuldu. Müzikalde, Pinokyo'nun maceraları, sevinçleri ve zorlukları anlatılıyor. Oyun, dürüstlük, sadakat ve gerçek benliği bulma arayışını vurgulayarak izleyicilere eğlenceli ve düşündürücü bir deneyim sunuyor.

  • Ankara Büyükşehir Belediyesi ve TEMA iş birliğiyle 'Doğaya Açılan Pencerem' sergisi açıldı
    14:41 Ankara Büyükşehir Belediyesi ve TEMA iş birliğiyle 'Doğaya Açılan Pencerem' sergisi açıldı

    Ankara Büyükşehir Belediyesi ve TEMA iş birliğiyle düzenlenen 'Doğaya Açılan Pencerem' sergisi açıldı. Sergide, çocuklar tarafından geri dönüşüm malzemeleriyle tasarlanan kostümler sergilendi.

  • Maher Zain, Diyarbakır'da Hayranlarıyla Buluştu
    14:39 Maher Zain, Diyarbakır'da Hayranlarıyla Buluştu

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında İsveçli şarkıcı Maher Zain, kentte konser verdi. Diyarbakırlılar tarafından yoğun ilgi gören konserde Zain, Türkçe ve Kürtçe ilahiler seslendirdi. Konser sonunda sanatçıya plaket takdim edildi.


17:58 Fatih Erbakan: Yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar Fatih Erbakan: Yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar
17:18 Sağlık Bakanı Koca’dan Kadir İnanır’ın durumuyla ilgili açıklama Sağlık Bakanı Koca'dan Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili açıklama
15:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi’ne katılanların sayısını duyurdu: 1,5 milyona alıştık Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi'ne katılanların sayısını duyurdu: 1,5 milyona alıştık
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem denen arkadaşla İstanbul 30 yıl geriye gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem denen arkadaşla İstanbul 30 yıl geriye gitti
12:33 Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek Ukrayna iki Rus gemisini vurdu Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek! Ukrayna iki Rus gemisini vurdu
16:14 Özgür Özel’den Hamza Dağ tepkisi: İzmir’e kayyım atamaya çalışıyor Özgür Özel'den Hamza Dağ tepkisi: İzmir'e kayyım atamaya çalışıyor
15:36 Komşusunun evini soymak için iftara gitmesini bekledi Komşusunun evini soymak için iftara gitmesini bekledi
15:01 Rozetini bizzat Erdoğan taktı Yeniden Refah’tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti’ye geçti Rozetini bizzat Erdoğan taktı! Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti'ye geçti
14:55 Eşini ve eski çalışanını yan yana görünce kurşun yağdırdı Eşini ve eski çalışanını yan yana görünce kurşun yağdırdı
14:51 İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul’a gerçek belediyecilik geri dönecek İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul'a gerçek belediyecilik geri dönecek
14:33 ’8 ilde DEAŞ operasyon 40 şüpheli yakalandı '8 ilde DEAŞ operasyon! 40 şüpheli yakalandı
14:26 Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl Hastaneden ilk açıklama geldi Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden ilk açıklama geldi
14:00 Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok
13:20 Erdoğan ile Şimşek’in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama Erdoğan ile Şimşek'in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama
12:08 İşte AK Parti’nin ’’Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’’ için kapatılan yollar İşte AK Parti'nin ''Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'' için kapatılan yollar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 18:27:53. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun Antika Sanat Pazarı büyük ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement