"Balerin" anne-kız hikayesini sahneye taşıdı

Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen "Balerin", anne-kız ilişkisini merkeze alan etkileyici hikayesi, özgün koreografisi ve güçlü görsel anlatımıyla sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından hayata geçirilen "Balerin", Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında izleyiciyle buluştu. Tek perdelik bale gösterisi; bir kız çocuğunun annesinin izinden giderek başladığı sanatsal yolculuğu, azim, disiplin ve kendini keşfetme temaları üzerinden sahneye taşıyor. Anne-kız arasındaki güçlü bağı merkeze alan eser, özgün koreografisi, güçlü müzikal altyapısı ve etkileyici görsel anlatımıyla dikkat çekti.

Müzik, söyleyişi ve geleneksel sanatlar festivalde bir araya geldi

"Ritim Grubu Konseri ve Türk Halk Oyunları Yıl Sonu Gösterisi" Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı öğrencilerinin yıl boyunca edindikleri bilgi ve birikiminin sahneye taşındığı programda, ritim grubu tarafından seslendirilen eserlerin yanı sıra Türkiye'nin farklı yörelerine ait halk oyunları da dinleyicilerin beğenisine sunuldu. "Züleyha ile Sınırsız Sohbetler", Samsun Opera Sahnesi Zehra Yıldız Salonu'nda düzenlendi. Kültür Bakanlığı sanatçısı Züleyha Ortak Dağ tarafından hayata geçirilen söyleşide kadın erkek ilişkilerinden kişisel gelişime uzanan farklı konular samimi bir atmosferde ele alındı. Festival kapsamında geçmişin izlerine ışık tutan sunum ve atölyeler de gerçekleştirildi. Samsun Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşan "Samsun'un Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları" ile "Samsun Ahşap (Çantı) Camileri" sunumları, kentin Paleolitik Çağ'dan Doğu Roma dönemine uzanan arkeolojik mirasının yanı sıra Anadolu Selçuklu döneminden günümüze ulaşan ahşap cami geleneğine ve çantı yapı tekniğine odaklandı. Bölgenin mimari birikimini yansıtan sunumlarda, Samsun'daki ahşap camilerin tarihsel gelişimi, kullanılan malzemeler ve geleneksel yapı teknikleri ele alındı. Sepet Örme Atölyesi, Ebru Atölyesi ve Hüsn-i Hat Atölyeleri'nde ise katılımcılar, usta eğitmenler eşliğinde geleneksel sanatların temel tekniklerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.

"Çocuk köyünde renkli anlar yaşandı

Doğu Park Çocuk Etkinlik Alanı'nda birbirinden renkli etkinliklerle minik ziyaretçilere eğlence dolu anlar yaşattı. Şişme oyun parkları, dijital oyun alanları ve panayır çadırlarında düzenlenen aktiviteler sayesinde çocuklar gün boyunca eğlenceli vakit geçirirken; dev kaydıraklar, interaktif parkurlar, atlı karınca, basketbol makineleri, air hockey masaları ile halka atma, ok atma ve dijital dart gibi oyunlar yoğun ilgi gördü. Çocuk Köyü'nde günün belirli saatlerinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarında ise minikler; kum boyama, çim adam, rüzgar gülü, boyama etkinlikleri ve bez çanta tasarımlarıyla el becerilerini geliştirdi. Renkli etkinliklerle dolu alan, ailelerin de ilgi gösterdiği festival duraklarından biri oldu. - SAMSUN