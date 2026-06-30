Samsun'da Geleneksel Sünnet Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Geleneksel Sünnet Töreni

30.06.2026 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 25 çocuğa 529 yıllık gelenekle sünnet töreni düzenlendi, mutluluk paylaşıldı.

Samsun'da 25 çocuğa 529 yıllık gelenek kapsamında sünnet töreni düzenlendi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Samsun'da vakıf kültürünü yaşatmaya ve tarihi vakıf şartlarını yerine getiriyor. Sultan II. Bayezid Vakfının 529 yıllık 'ihtiyaç sahibi çocukları sünnet ettirilmesi' şartı, Türkiye genelinde olduğu gibi Samsun'da da hayata geçirildi. 81 ilde eş zamanlı olarak yürütülen proje kapsamında, Samsun'da 25 çocuk sünnet töreninin heyecanını yaşadı.

Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Uysal, bu organizasyonun 81 ilde eş zamanlı olarak yapıldığını söyledi. Uysal ayrıca, "Bugün bu güzel etkinliği Samsun'da gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Onların gülümsemesi bizim gülümsememiz. 'Bir çocuk gülerse dünya güler' mantığıyla hareket ederek çocuklarımızın sünnetini yapıyoruz" dedi.

Şölen, şehir turu ve düğün salonundaki etkinliklerle sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Sünnet, Samsun, Kültür, Şölen, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Samsun'da Geleneksel Sünnet Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yan bakma“ tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü "Yan bakma" tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü
Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı
Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası
“TikTok’ta beğeni“ tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı "TikTok'ta beğeni" tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı
Almanya’da silahlı saldırı: 5 ölü Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü
İzmir ve Bursa’da yangın Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı

14:36
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor İşte yeni maaşlar
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar
14:21
Koreli turist İstanbul’da bindiği takside kabusu yaşadı: Kamerayı kapat
Koreli turist İstanbul'da bindiği takside kabusu yaşadı: Kamerayı kapat
14:11
Deniz Göktaş’tan “soruşturma“ açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok
Deniz Göktaş'tan "soruşturma" açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok
13:27
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
13:18
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü! Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
12:47
Herkes Bakan Tekin’i etiketliyor Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 14:57:39. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Geleneksel Sünnet Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.