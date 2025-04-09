Samsun'da Kültürel Miras Projesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Samsun'da Kültürel Miras Projesi

Köklerimiz İzinde Projesi ile 76 öğrenci, Türk kültürünü tanıma atölyelerinde sanatsal çalışmalar yaptı.

09.04.2025 17:25
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Samsun'da 'Köklerimiz İzinde Kültürel Miras Yolcuğu Projesi'

SAMSUN - Samsun'da 'Köklerimiz İzinde Kültürel Miras Yolcuğu Projesi' ile Türkiye'nin sahip olduğu kültürel mirası yeni nesillere aktarmak ve yaşatmak amacıyla Samsun Olgunlaşma Enstitüsünde program düzenlendi. Programda 76 lise öğrencisi, çeşitli atölyelerde sanatsal çalışma ve Türk kültürünü tanıma fırsatı buldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, UNESCO iş birliğiyle yapılan etkinlik ilk olarak Samsun kültürünü yansıtan kıyafet defilesiyle başladı. Akabinde konuşmalara geçildi. İlk olarak konuşan Samsun Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, yalnızca akademik başarıyı önceleyen değil; köklerinden beslenen, kültürel kodlarına sahip çıkan, değerleriyle var olan bireylerin yetişmesini amaçlayan bütüncül bir yaklaşımı ortaya koymaktadır. Yeni model; öğrencilerimizin milli kültürünü özümseyen, aynı zamanda evrensel düzeyde kendini ifade edebilen bireyler olarak yetişmesini hedeflemektedir. Bu bağlamda kültürel miras bilinci, artık eğitim sistemimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. İşte bu anlayışla hayata geçirilen bu anlamlı etkinlik, öğrencilerimizin geçmişi yalnızca öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda deneyimleyerek, hissederek ve içselleştirerek geleceğe taşımasına imkan sunmaktadır" dedi.

Bizim kendi kültürümüzü tanıma fırsatı elde edecekler"

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Arzu Yıldırım, "Ülkemizin sahip olduğu zengin kültürel mirası genç nesillere aktarmak gayesiyle, kültürel bilince katkı sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, UNESCO iş birliğiyle bir etkinlik yaptık. Etkinlik kapsamında 2 ayrı okuldan öğrenciler tespit edildi. 76 öğrenci, kurum binamız içerisindeki 14 atölyede çalışma yaptı. Örneğin ebru, seramik, cam gibi atölyelerde sanatsal çalışmaları deneme fırsatı buldular. Bizim kendi kültürümüzü tanıma fırsatı elde edecekler" diye konuştu.

"Yeni bir bakış açısıyla tekrar sınıflarımıza katmaya başladık"

Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Sizlerin çok güzel bilgiler öğreneceğinizi, bu bilgileri hayatınızda uygulayacağınıza eminim. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni yeni bir bakış açısıyla tekrar sınıflarımıza katmaya başladık. Belki geç kalınmış olabilir, program dört dörtlük olmayabilir ama her gün gelişme içerisindedir. Öğrencilerimizin desteği, öğretmenlerimizin sahiplenmesiyle bu program çok daha ileri gidecektir" şeklinde konuştu.

"Farkındalık oluşturma yönelik"

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ise, "UNESO programlarını Türkiye ile buluşturmaya, tanıştırmaya, kaynaştırmaya, farkında varılanları, uygulanabilir olanlar hayata geçirmek için faaliyetler yürütüyoruz. Bizim yapıp ettiklerimizin tamamı icra eden, yapan yöneten kurumlara, bir fikir vermeye, farkındalık oluşturmaya yöneliktir" ifadelerini kullandı.

Etkinlik öğrencilerin atölye çalışmaları ile son buldu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Samsun'da Kültürel Miras Projesi - Son Dakika

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