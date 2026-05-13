Atakum\'da özel bireyler seramik atölyesinde buluştu

Samsun'un Atakum ilçesinde, 'Dünya Engelliler Haftası' kapsamında özel bireylere yönelik düzenlenen seramik atölyesi etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Atakum Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Atakum Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen uygulamalı seramik atölyesinde, özel bireylerin üretim süreçlerine aktif katılımı ve sosyal etkileşimlerinin güçlendirilmesi amaçlandı. Atakum Belediyesi Yaşam Park Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, seramik hamurlarını şekillendirerek birbirinden özel eserler ortaya çıkardı.

OMÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünden Dr. Öğr. Gör. Ramazan Tilki'nin yürütücülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe, Resim-İş Öğretmenliği öğrencileri de destek verdi. Atölyede özel bireylere dekoratif eşya yapımı adım adım anlatılırken, katılımcılar seramik hamurlarını şekillendirerek bardak, tabak, kalemlik ve çeşitli objeler hazırladı.

Programda konuşan Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, "İyi ki varsınız. Güzel bir farkındalık oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yaşam Park Kültür Sanat ve Eğitim Merkezimizde özel çocuklarımızla son derece eğlenceli ve verimli bir etkinliğe imza attık. Kardeşlerimiz seramik atölyesinde hayal güçleriyle birbirinden özel eserler ortaya çıkardı" dedi.

Özel bireylerin eğitim, kültür ve spor alanlarında üretken bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Türkel, hizmetleri daha geniş kesimlere ulaştırmak için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Atölye çalışmasını yürüten OMÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünden Dr. Öğr. Gör. Ramazan Tilki ise etkinlikte seramiğin tarihçesi ve temel üretim teknikleri hakkında bilgi verdiklerini belirterek, "Fitil ve plaka yöntemleriyle herkesin yapabileceği düzeyde çalışmalar gerçekleştirdik. Doğadan topladığımız dokuları kullanarak çeşitli tasarımlar yaptık. Ortaya çıkan sonuçlar bizi çok memnun etti. Güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu. - SAMSUN