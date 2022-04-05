Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Verismo gala gecesi" konseri verecek - Son Dakika
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Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Verismo gala gecesi" konseri verecek

05.04.2022 14:39
Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Verismo gala gecesi" konseri verecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Verismo gala gecesi" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Verismo gala gecesi" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, ünlü operalardan seçilmiş aryalar, düetler, uvertür ve intermezzodan oluşan "Verismo gala gecesi" konseri, sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirilecek.

19'uncu yüzyılda İtalyan operasında romantizm sonrası gerçekçilik (Verismo dönemi) akımı yaşanır. Bu dönem, Giuseppe Verdi dahil birçok bestecinin en ünlü yapıtlarını ortaya koydukları dönemdir.

Gerçeğin tüm yönleriyle ve eksiksiz olarak ortaya konulması gerektiğini savunan 19'uncu yüzyıl İtalyan operasındaki Verismo dönemine ait Tosca, Aida, Maskeli Balo, Macbeth, Otello gibi eserler, bugün dünyada en sevilen ve ilgi gören yapıtlar arasında yer alıyor.

SAMDOB Orkestrasının katılacağı konseri şef Tulio Gagliardo Varas yönetecek. Konsere soprano Mine Kurtoğlu ve bariton Murat Güney solist olarak katılacak.

Konser, 9 Nisan cumartesi günü 20.30'da başlayacak.

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Aydın Gün, Samsun, Opera, AKM, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Samsun Devlet Opera ve Balesi, 'Verismo gala gecesi' konseri verecek - Son Dakika


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