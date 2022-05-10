Sanatçı Ahmet Say Vefat etti - Son Dakika
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Sanatçı Ahmet Say Vefat etti

10.05.2022 21:23
Sanatçı Ahmet Say Vefat etti

MÜZİK eğitimcisi ve müzik yazarı Ahmet Say, 86 yaşında Ankara'da vefat etti.

MÜZİK eğitimcisi ve müzik yazarı Ahmet Say, 86 yaşında Ankara'da vefat etti.

Piyanit ve bestekar Fazıl Say'ın babası müzik yazarı, müzik eğitimcisi ve edebiyatçı Ahmet Say, Ankara'da tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Vefat haberini oğlu Fazıl Say, Twitter hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz. Ahmet Say, Türkiye'nin en değerli aydınlarından biriydi. Tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağolsun. 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı. ve çok özel çok güzel bir baba oğul ilşkisidir, son anına kadar" dedi.KILIÇDAROĞLU: SANAT CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Say'ın vefatına ilişkin, "Değerli müzik yazarı, müzik eğitimcisi ve edebiyatçı Ahmet Say'ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Değerli aydınımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.


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Ahmet Say, Ankara, Müzik, Vefat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Sanatçı Ahmet Say Vefat etti - Son Dakika


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