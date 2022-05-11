Sanatçı Orhan Hakalmaz Kayseri'de konser verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Sanatçı Orhan Hakalmaz Kayseri'de konser verdi

11.05.2022 22:58
Sanatçı Orhan Hakalmaz Kayseri'de konser verdi

Mili Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Kayseri Liseler Arası Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışması final programında sanatçı Orhan Hakalmaz sahne aldı.

Mili Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Kayseri Liseler Arası Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışması final programında sanatçı Orhan Hakalmaz sahne aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Talas Belediyesinin de desteğiyle Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Liseler Arası Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışmasında finale kalan 13 öğrenci yarıştı. Sanatçı Hakalmaz'ın da jüri üyeleri arasında yer aldığı programda gençler yeteneklerini sergiledi.

Gençlerin ardından sahne alan Orhan Hakalmaz, sevilen türkülerini seslendirdi. Salonu dolduran izleyiciler de Hakalmaz'a eşlik etti.

Gece, yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilmesinin ardından sona erdi.

YORUMLAR
500
Yüzücüler Kayseri'den Madalyalarla döndü Yüzücüler Kayseri'den Madalyalarla döndü Kayseri Güreş Eğitim Merkezi'ne antrenman salonu Kayseri Güreş Eğitim Merkezi'ne antrenman salonu

Türk Halk Müziği, Orhan Hakalmaz, gençlik, Kayseri, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sanatçı Orhan Hakalmaz Kayseri'de konser verdi - Son Dakika


Son Dakika
23:14 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın cevap bulamadığı soru: Türkiye'de kaçak kaç sığınmacı var?
23:07 Köpek sanıp eve aldılar, bambaşka bir hayvan çıktı! Gerçeği öğrenince korkudan yanına yaklaşamadılar
23:04 Türkiye Kupası'nda final takımları belli oldu!
22:37 İngiltere'de kameralara yansıyan görüntü şaşkınlık yarattı! Pembe güvercin sosyal medyayı ayağa kaldırdı
22:10 Real Madrid Başkanı Perez kesenin ağzını açtı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim ödenecek
22:05 Sokak köpeğini ezip can çekişmesini izledi! Cani taksici, arkasına bakmadan kaçtı
21:41 Bakan Nuri Ersoy'dan gece müzik kısıtlamasıyla ilgili gündem yaratacak sözler: Ses kirliliği var işin içinde
21:37 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu
21:36 Ülkemizde 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 1670 vaka tespit edildi, 9 kişi vefa etti
20:34 "Kocamla 10 yıldan bu yana cinsel ilişkiye girmiyoruz" diyen kadın yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 23:26:29. #1.12#
SON DAKİKA: Sanatçı Orhan Hakalmaz Kayseri'de konser verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement