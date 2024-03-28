Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde "Büyük Filistin Yürüyüşü" yapıldı.
Gazze Dayanışma Platformunca organize edilen yürüyüşe sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Çeribaşı Hüseyin Cami'den başlayan yürüyüş Hürriyet Caddesi'ndeki Lezgo Park'ta sona erdi.
Yürüyüşte İsrail aleyhine sloganlar atan katılımcılar, "Ya Filistin'i kurtarın ya ümmete yol açın", "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil" dövizleri taşıdı.
Gazze Platformu adına açıklama yapan HÜDA PAR İlçe Başkanı Abdurrahim Sımak, Filistin'i savunmaktan vazgeçmeyeceklerini söyledi.
Meydanlarda kalmaya devam edeceklerini belirten Sımak, "Kardeşlerimizin yanında olduğumuzu haykırmak için toplanmaya devam edeceğiz. Bu yürüyüş etkinlikleri, zulüm son bulana kadar, arşa yükselen feryatlar son bulana kadar devam edecek. Yükselen feryatları duymamak mümkün değil, bu haykırışa sessiz kalmak mümkün değil. Kulaklar değil kalpler titremekte, gözler değil vicdanlar görmekte bu zulmü. Bu bir savaş değil soykırımdır. Mesele bir avuç toprak değil, İslam mukaddesatlarıdır. Hangi dil, hangi yürek buna sessiz kalabilir, bu soykırımı hangi vicdan kabul edebilir?" diye konuştu.
Son Dakika › Kültür Sanat › Şanlıurfa'da Büyük Filistin Yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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