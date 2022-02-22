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Şanlıurfa'da gençler "Malazgirt 1071" filmiyle buluşacak - Son Dakika

Şanlıurfa'da gençler "Malazgirt 1071" filmiyle buluşacak

22.02.2022 09:07
Şanlıurfa'da gençler "Malazgirt 1071" filmiyle buluşacak

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 5 bin genç, Malazgirt 1071 filmi ile buluşacak.

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 5 bin genç, Malazgirt 1071 filmi ile buluşacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre gençlerin, kahramanlıklarla dolu tarihi milli bir bilinç ve şuurla en iyi şekilde öğrenmeleri amacıyla ilk defa gösterime giren ve Anadolu'yu Türklere vatan yapan Malazgirt Meydan Muharebesi'ni konu alan filmi Şanlıurfa'da 5 bin gence izlettirilecek.

Vali Abdullah Erin'in davetiyle sinema salonuna gidecek gençler, Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu Türk yurdu yapan zaferini beyaz perdede izleme imkanı bulacak.

Bilal Kalyoncu ve Özgür Bakar'ın yönetmenliğini yaptığı Cengiz Coşkun, Vildan Atasever, Haluk Piyes ve Caner Kurtaran'ın rol aldığı TRT ortak yapımı "Malazgirt 1071" filmi 11 Şubat'ta vizyona girdi.

Sultan Alparslan'ın zaferiyle sonuçlanan muharebeyi konu alan yapımın Konya ve İstanbul'da 7 hafta süren çekimlerinde, tarihi mekanların kullanılmasına özen gösterildi. Özellikle Konya'da Selçuklu döneminden kalma hanlar, bedestenler ve külliyelerin yanı sıra Sille'deki 1700 yıllık Aya Elenia Kilisesi de filmin çekim mekanları arasında yer aldı.

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Araştırma, Şanlıurfa, Malazgirt, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da gençler 'Malazgirt 1071' filmiyle buluşacak - Son Dakika


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