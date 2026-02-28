Şanlıurfa'nın Coğrafi İşaretli Borani - Son Dakika
Şanlıurfa'nın Coğrafi İşaretli Borani

28.02.2026 11:25
Urfa'nın kış aylarında sevilen borani yemeği, geleneksel tarifle yeniden yaşatılıyor.

GÖKHAN ÇALI/ÖMER FARUK SALMAN - Türkiye'nin önemli gastronomi kentlerinden Şanlıurfa'da özel günlerin vazgeçilmez yemekleri arasında yer alan ve kış aylarında sıklıkla tüketilen coğrafi işaret tescilli "Urfa pencer (pazı) boranisi", lezzetiyle öne çıkıyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Şanlıurfa'nın borani yemeğinin yapımı anlatıldı.

Birbirinden lezzetli yemekleri ve zengin mutfağıyla bilinen tarihi kentte zahmetli olmasından dolayı yapımı giderek azalsa da evlerde bir araya gelen kadınlar, özel günlerde bu yemeği yaşatmaya devam ediyor.

Görüntüsüyle göze, lezzetiyle mideye hitap eden borani, kentin unutulmaya yüz tutmuş değerleri arasında yer alıyor.

Yemeğin tarifini AA muhabirine anlatan şef Ayşe Akyol, boraninin Şanlıurfa'nın eşsiz mutfağının önemli lezzetlerinden olduğunu belirterek, unutulmaya yüz tutan bu yemeği gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

Boraninin geçmişinin eski dönemlere dayandığını dile getiren Akyol, rivayete göre yemeğin adının yetenekli Pers prensesinden geldiğini, zamanla çok beğenilen yemekler için de "borani" adının kullanılmaya başlandığını belirtti.

Borani yemeği için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (5 kişilik)

1 kilogram etYarım kilogram pancar sapı1 adet kuru soğan1 avuç kuyruk yağı2 su bardağı haşlanmış nohutTuzEtleri kavurmak için sade Urfa yağı*Köftesi için ???????

2 su bardağı köftelik bulgur1 adet yumurta1 su bardağı irmikYarım çay bardağı unPul biberKarabiberTuzYapılışı

1. Öncelikle bulgur biraz sıcak su ile ıslatılır.

2. Kuşbaşı doğranan etler, düdüklü tencerede 15 dakika pişirilir.

3. Pancar sapları, küçük küçük doğranıp 5 dakika haşlanır.

4. Etin pişmesinin ardından ocak kapatılıp suyu alınır.

5. Düdüklü tenceredeki etin üzerine küçük doğranmış soğan ve kuyruk yağı eklenip kavrulur.

6. Kavurduktan sonra haşlanan pancar sapları süzülüp etin üzerine eklenir.

7. Haşlanmış nohut da eklenip ayrılan et suyu üzerine dökülür.

8. Tuz da ekleyip kaynayınca düdüklünün kapağı kapatılır, kısık ateşte 40 dakika kadar pişirilir.

9. O arada köfteler için bulgurun üzerine irmik, yumurta, tuz, karabiber, pul biber ve un eklenip iyice yoğurulur.

10. Yuvalanıp yağda kızartılan köfteler, servis tabağına alınır.

11. Piştikten sonra tabaklara bırakılan yemeğin üzerine köfteler eklenir.

12. Borani, isteğe göre sarımsaklı yoğurtla da servis edilir.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Gastronomi, Şanlıurfa, Kültür, Son Dakika

