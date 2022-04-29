Şanlıurfa turizmi altın çağını yaşıyor - Son Dakika
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Şanlıurfa turizmi altın çağını yaşıyor

29.04.2022 13:33

Şanlıurfa turizmi altın çağını yaşıyorŞANLIURFA Turizmde altın çağını yaşayan Şanlıurfa'da Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Göbeklitepe, Balıklıgöl, Halfeti gibi önemli tarihi ve turistik mekanları geziyor.

Şanlıurfa turizmi altın çağını yaşıyor

ŞANLIURFA Turizmde altın çağını yaşayan Şanlıurfa'da Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Göbeklitepe, Balıklıgöl, Halfeti gibi önemli tarihi ve turistik mekanları geziyor.

"Peygamberler şehri" olarak da anılan, inanç ve kültür turizminde önemli yere sahip Şanlıurfa'da dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirlerinin kalkmasıyla turizmde altın çağı yaşanıyor. Kentte, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Göbeklitepe, Balıklıgöl, Halfeti gibi önemli tarihi ve turistik mekanları geziyor.

"Otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşacak"

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Ramazan Bayramı ile başlayıp Mayıs ve Haziran ayı sonuna kadar otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaşacağını söyledi. Aslan, "Korona virüs tedbirlerinin ortadan kalkmasıyla birlikte ramazan ayı içerisinde Şanlıurfa'da büyük bir turizm hareketliliği yaşandı. Akabinde de Ramazan Bayramı ile başlayıp Mayıs ayı boyunca devam edecek büyük bir turist yoğunluğu yaşayacağız. Bu rakam otellerimizde yaklaşık olarak yüzde 100'e ulaşacak rakamlardan bahsediyoruz. Bu durum Mayıs ayı ile kesilmeyecek Haziran sonlarına kadar görebildiğimiz kadarıyla rezervasyonlar devam edecek. Bu rezervasyonlarla birlikte aslında Şanlıurfa bunu da gösteriyor. Bölgede özellikle turizm hareketliliğini artırma noktasında Göbeklitepe'nin ve Balıklıgöl'ün ön plana çıktığını görüyoruz" dedi.

İstanbul'dan Şanlıurfa'ya gezmeye gelen Yeliz Heperli, "İstanbul'dan geldik. Dün geldim. Bugün de annemle beraber Urfa'nın ünlü Balıklıgölü'nü ziyarete geldim. Çok güzel, çok beğendik. Çok farklı bir kültürü, havası var. Peygamberler şehri dedikleri kadar varmış. Gerçekten çok güzel, gezilip görülmeye değer herkese tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Karaman'dan Şanlıurfa'ya gezmeye Ali Duran ise "Karaman'dan geliyorum. Urfa'yı bir gezeyim dedim. Gerçekten harika bir memleket. Balıklıgöl'e geldim, balıklara yem attım şu an geziyorum. Yani gerçekten imrendim herkesin gelmesini istiyorum. Tüm Türkiye Balıklıgöl'e kesinlikle gelsin. İnsanları çok sıcak kanlı, muhteşem insanları var. Çok sevdim ne bileyim evi mi taşısam diye düşünüyorum. Bilemedim yani gerçekten taşımak bile istiyorum" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa turizmi altın çağını yaşıyor
Şanlıurfa turizmi altın çağını yaşıyor
Şanlıurfa turizmi altın çağını yaşıyor
Şanlıurfa turizmi altın çağını yaşıyor

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Göbeklitepe, Balıklıgöl, Şanlıurfa, Türkiye, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa turizmi altın çağını yaşıyor - Son Dakika


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