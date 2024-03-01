Şanlıurfa Ulu Cami Restorasyonu Devam Ediyor

Şanlıurfa'da 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde hasar alan Ulu Cami'nin restorasyonu sürüyor.
Önce sinagog olarak inşa edilen, daha sonra kiliseye, ardından camiye dönüştürülen Ulu Cami, tarihi geçmişi ve mimari yapısıyla kentin simge yapılarının başında geliyor.
Zengiler tarafından 1170-1175 yıllarında yaptırıldığı kabul edilen Ulu Cami, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyeti ve korumasındaki cami, restorasyonu tamamlandıktan sonra yeniden ibadete açılacak.
Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, AA muhabirine, Ulu Cami'nin kentteki en önemli tarihi yapılardan birisi olduğunu söyledi.
Caminin, bahçesindeki medresenin, mezarların olduğu hazire bölümü ile minarenin restore edildiğini anlatan Palalı, depremin ardından caminin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarıma alındığını ifade etti.
Daha görkemli hale getirilecek
Palalı, camide belgeleme çalışması yapıldıktan sonra hasarın boyutunun ortaya çıkarıldığını aktararak, şöyle devam etti:
"Vakıflar Genel Müdürlüğünce oluşturulan bilim heyetinin direktifleri doğrultusunca zemin etüdü ve jeoradar taraması yapılarak caminin zemin yapısı incelendi. Camideki mevcut malzemelerin test sonuçları, dayanımları, bilim heyetlerince ve üniversitelerce incelenerek çıkarıldı. Restorasyon aşamasının ilk aşaması olan söküm işlemleri yapıldı. Söküm işlemlerinden sonra camide oluşan çatlaklara, çeşitli cihazlar konularak bu çatlaklıkların ileriye doğru artış olup olmadığı incelendi.
Bizler ecdat mirası olan Şanlıurfa Ulu Cami'yi eskisinden daha görkemli bir hale getirmek için çalışıyoruz. Restorasyon çalışmaları, restorasyon projeleri, bilim kurullarınca, koruma kurullarınca onaylandıktan sonra hızlı bir şekilde restorasyona geçilerek cami tekrar halkımızın ibadetine açılacak."
Restorasyon işlemlerinin adım adım ilerlediğini vurgulayan Palalı, çalışmaların gelecek yıl tamamlanmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Şanlıurfa Ulu Cami Restorasyonu Devam Ediyor - Son Dakika
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