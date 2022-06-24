Saraybosna'da "klasik cabrio otomobil" rüzgarı esti - Son Dakika
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Saraybosna'da "klasik cabrio otomobil" rüzgarı esti

24.06.2022 13:40
Saraybosna'da "klasik cabrio otomobil" rüzgarı esti

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "3. Uluslararası Klasik Cabrio Otomobil Buluşması" düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "3. Uluslararası Klasik Cabrio Otomobil Buluşması" düzenlendi.

Tarihi Başçarşı'da sergilenen 40 cabrio (üstü açık) klasik otomobil büyük ilgi görürken Saraybosnalıların en çok ilgi gösterdiği araç 1957 model Chevrolet Corvette C1 oldu.

Klasik arabaların yerel vatandaşların ve turistlerin beğenisine sunulduğu etkinliğin organizatörü Enrico Sforza, burada yaptığı açıklamada, Saraybosna'da, bölge ülkeleri ve İtalya olmak üzere 6 ülkeden 40 klasik arabanın sergilendiğini söyledi.

Sforza, "Arabalar arasında en eski olanı 1957 model Chevrolet Corvette C1. Tebessüm ve iyi bir ruh hali getirmek için Saraybosna'ya geldik." dedi.

Katılımcılardan Damir Misirlic de "Saraybosna'da olduğum için gurur duyuyorum. Eşimle geldik. 1992 model Jaguar arabamızla buradayız. Tüm bakımlarını yapıyoruz ve çok beğeniyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Saraybosna, Chevrolet, Tragger, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Saraybosna'da 'klasik cabrio otomobil' rüzgarı esti - Son Dakika

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