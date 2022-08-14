Şarkıcı Bergen, Mersin'deki mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Şarkıcı Bergen, Mersin'deki mezarı başında anıldı

14.08.2022 17:48
Şarkıcı Bergen, Mersin'deki mezarı başında anıldı

Şarkıcı Bergen için ölümünün 33. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'deki mezarı başında anma programı düzenlendi.

Şarkıcı Bergen için ölümünün 33. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'deki mezarı başında anma programı düzenlendi.

Bergen olarak tanınan Belgin Sarılmışer'in Akbelen Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen programa, ağabeyi Mehmet Sarılmışer, yakınları ve farklı illerden gelen hayranları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua okunan etkinlikte, şarkıcının mezarına çiçek bırakıldı.

Adana'dan gelen ziyaretçi Yunus Koçak, AA muhabirine, anma programına her yıl katıldığını belirterek, "Bazı sanatçılar var ki öldükten sonra da unutulmuyor. Bergen de bunlardan biri. Hala şarkıları radyolarda çalıyor." dedi.

Programa Kayseri'den katılan Buse Altuntaş da 4 yıldır şarkılarını dinlediği sanatçının mezarını sulayıp, dua ettiğini söyledi.

Rabia Yılmaz da Bergen'in adının yaşatılmasına destek olmak için mezara geldiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Mersin, Bergen, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şarkıcı Bergen, Mersin'deki mezarı başında anıldı - Son Dakika

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