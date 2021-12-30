Şarkıcı Melek Mosso yılbaşı şenliği kapsamında Bodrum'da konser verdi - Son Dakika

Şarkıcı Melek Mosso, yılbaşı şenliği programı kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne aldı.
Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce organize edilen program kapsamında, Bodrum Belediye Meydanı'nda sahneye çıkan şarkıcı, gecede sevilen şarkılarını seslendirdi.
Meydanı dolduranlar, Mosso'nun söylediği şarkılara eşlik ederek keyifli dakikalar yaşadı. Meydanda zaman zaman suni karda yağdırıldı.
Konserde hayranlarına teşekkür eden Mosso, yeni yılın herkese sağlık ve şans getirmesi temennisinde bulundu.
Kaynak: AA
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