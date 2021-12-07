SDT'de "Aşık Veysel" adlı oyun sahnelenecek - Son Dakika

Gölge canlandırma tekniğinin kullanıldığı, ünlü halk ozanının türkülerinin seslendirileceği oyun, 9 Aralık Perşembe ve 10 Aralık Cuma günü de saat 19.30'da yeniden Sivas AKM'de sahnelenecek.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Devlet Tiyatrosu (ADT) yapımı "Aşık Veysel" adlı oyun, Sivas Atatürk Kültür Merkezi'nde ( AKM ) yarın saat 19.30'da ilk kez seyirciyle buluşacak.

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