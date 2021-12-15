Üye Girişi
Şeb-i Arus törenlerinin vazgeçilmez sanatçısı Ahmet Özhan, Mevlana'yı anlattı Açıklaması - Son Dakika

Şeb-i Arus törenlerinin vazgeçilmez sanatçısı Ahmet Özhan, Mevlana'yı anlattı Açıklaması

15.12.2021 11:05
Şeb-i Arus törenlerinin vazgeçilmez sanatçısı Ahmet Özhan, Mevlana'yı anlattı Açıklaması

Tasavvufi öğretileriyle dünyanın her yerinde büyük ilgi uyandıran düşünce adamı ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi anma etkinliklerinde 41 yıldır sahne alan Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan, Tasavvuf Müziğiyle gelenleri mest ediyor.

Tasavvufi öğretileriyle dünyanın her yerinde büyük ilgi uyandıran düşünce adamı ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi anma etkinliklerinde 41 yıldır sahne alan Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan, Tasavvuf Müziğiyle gelenleri mest ediyor.

Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılmak üzere Konya'ya gelen Özhan, AA muhabirine, Konya denince akla ilk önce Mevlana'nın geldiğini söyledi.

İlk kez 1980'deki törende sahne aldığını ifade eden Özhan, Hazreti Pir'i çocukluğunda babası aracılığıyla tanıma fırsatı bulduğunu aktardı.

Dini eğitimi ailesinden aldı

Özhan, din eğitimi ve tasavvuf sevgisini ailesinden aldığını belirterek, "Böyle bir ortamda büyüdüm. Mesneviyi, Hazreti Mevlana'yı, Yunus Emre'yi, Kur'an-ı Kerim'i, namazı, evde serili olan bir seccadenin üzerinde öğrendik, oynadık, büyüdük. Bunlar sonradan oluşmuş şeyler değil. İşte zaman içerisinde bu meslekle temayüz etmemiz, sonra tasavvuf müziğine ve hakikate olan düşkünlüğümüz, zaten gönlümüzde var olan Hazreti Pir'in aşkını ve estetiğini, insanlarla paylaşmamız adına bir donanım oldu." diye konuştu.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin kendileri için bir yol büyüğü, hayat önderi olduğunu anlatan Özhan, şöyle devam etti:

"Doğruluğa, güzele, kardeşliğe, hakikate, tevhide yönlendiren bir yol büyüğümüzdür. Onun yolunu takip etmeye çalışarak hem kendimizi arıtmaya hem de o güzellikleri insanlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Buradaki hizmetimizin 41'inci senedir sebebi, özü, Hazreti Pir'in nuruna vesait olabilmek, onun sözlerindeki hakikatlere insanları davet etmeye vesile olabilmek. Bundan başka bir beklentimiz de yok."

"Yolum, Ehli Sünnet ve'l Cemaat yoludur"

Özhan, dindarlık ile ilgili görüşlerini ise şöyle açıkladı:

"Meselem dindar bir insan olmak meselesi değil, varlığın hakikatini algılamak ve varlığın hakikati ile entegre olmak, mesele budur. İbadetler, bunun için vasıtadır. Tabii ki hepsini eksiksiz yapmaya gayret ederim ama önemli olan bir tapınma ritüeli değildir. Yaptıklarım ve İslam'da hiç bir ritüel de tapınmak için değil kendi hakikatine erebilmek içindir. Öze inebilmek içindir vesiledir. Bütün ibadetler de bir vesiledir. Dava, hakka vasıl olmak da değil hakta olduğumuzun farkındalığına erebilmek içindir. Yolum, Ehli Sünnet ve'l Cemaat yoludur."

Artık albüm yok

Sanat hayatında yeni bir albüm çalışması içinde olup olmadığı sorulan Ahmet Özhan, şunları söyledi:

"Artık albüm dönemi geçti. Artık müzik farklı bir biçimde, daha dijital ortamlarda üretiliyor. Eskisi gibi albüm yapma dönemi artık geçti, şimdi performanslar önde. Performanslar kayıt altına alınıp onlar paylaşılıyor. Bizim çalışmalarımız bitmez, mademki ayaktayız, mademki hizmete gücümüz yetiyor, çalışmalarımız devam eder."

Özhan, son dönemde bazı sanatçılar tarafından seslendirilen senfonik ilahilere de karşı olmadığını ifade ederek, "Kimseye bir şey denmez, ilahiler netice itibarıyla manevi bir iletişim meselesi, bunu senfoniyle de yaparsınız, Mevlevi ayiniyle de yaparsınız ya da Amerika'da bir müzisyenin gönlüne düşmüştür. Bu güzelliği gitarıyla yapar, piyanosuyla yapar, kimseye ket vurulmaz. 'İlle tamburla, kemençeyle yapıyoruz' diye tüm dünya bunu taklit etmek zorunda da değil." diye konuştu.

Şeb-i Arus törenlerinin vazgeçilmez sanatçısı Ahmet Özhan, Mevlana'yı anlattı Açıklaması
Şeb-i Arus törenlerinin vazgeçilmez sanatçısı Ahmet Özhan, Mevlana'yı anlattı Açıklaması
Şeb-i Arus törenlerinin vazgeçilmez sanatçısı Ahmet Özhan, Mevlana'yı anlattı Açıklaması
Şeb-i Arus törenlerinin vazgeçilmez sanatçısı Ahmet Özhan, Mevlana'yı anlattı Açıklaması
Şeb-i Arus törenlerinin vazgeçilmez sanatçısı Ahmet Özhan, Mevlana'yı anlattı Açıklaması

Ahmet Özhan, Yunus Emre, mevlana, Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Şeb-i Arus törenlerinin vazgeçilmez sanatçısı Ahmet Özhan, Mevlana'yı anlattı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:47 Son dakika: Altının gram fiyatı 831 lira seviyesinden işlem görüyor
11:46 İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Ganyan bayiinde başlayıp diğer evlere sıçradı
11:41 Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı
11:34 Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı
11:30 Fatih Terim'i çılgına döndüren olay! İşte taraftara sinirlendiği o anlar..
11:20 Yastık altından 250 bin TL'lik altın alıp kaçtılar! Hırsızlar izlerini kaybettirdi
11:10 Britanyalı bir kadın mektuplaştığı cezaevi mahkumuna aşık oldu! Görüşebilmek için binlerce kilometrelik yol gitti
11:04 Selami Şahin, Masumlar Apartmanı'na konuk oldu! "Gitme Sana Muhtacım" dedi
11:00 Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var
10:54 Şahan Gökbakar: Şen kahkahalar atan insanlar gördüm, sonra fark ettim ki Bulgarlarmış!
İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Ganyan bayiinde başlayıp diğer evlere sıçradı İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Ganyan bayiinde başlayıp diğer evlere sıçradı         
11:47
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Masumlar Apartmanı'nda şaşırtan gelişme! Gülben, düğünden sonra ağlayarak evden kaçtı Masumlar Apartmanı'nda şaşırtan gelişme! Gülben, düğünden sonra ağlayarak evden kaçtı         
11:38
Fatih Terim'i çılgına döndüren olay! İşte taraftara sinirlendiği o anlar.. Fatih Terim'i çılgına döndüren olay! İşte taraftara sinirlendiği o anlar..         
11:30
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi         
16:32
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar         
15:57
Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma         
15:00
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü         
14:33
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 11:56:46. #1.13#
SON DAKİKA: Şeb-i Arus törenlerinin vazgeçilmez sanatçısı Ahmet Özhan, Mevlana'yı anlattı Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement