Şehit Öğretmen için Anma Konseri - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şehit Öğretmen için Anma Konseri

Şehit Öğretmen için Anma Konseri

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde bir konser düzenlendi. Etkinlikte öğretmenlerden oluşan koro, Aybüke öğretmenin seslendirdiği eserler ve Türk halk müziği şarkılarıyla anma gerçekleştirdi. Osmancık Kaymakamı ve Belediye Başkanı, Şenay Aybüke Yalçın'ın hatırasının her zaman yaşatılacağını vurgulayarak, tüm şehitleri saygıyla andı.

24.11.2024 23:48
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Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde konser düzenlendi.

Osmancık Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte öğretmenlerden oluşan koro, Aybüke öğretmenin de seslendirdiği Mağusa Limanı ve seçme Türk halk müziği eserleri seslendirdi.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, etkinlikte yaptığı konuşmada, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve tüm şehitleri saygıyla andıklarını söyledi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hatırasının her zaman yaşatılacağını belirtti.

Öğretmenlerin Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görev yapmayı şeref bildiğini vurgulayan Gelgör, "Kızımız, Batman Kozluk'a tayin olduğunda babasına demiş ki 'Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görev yapmak bana şereftir.' İşte kızımız o şerefe nail oldu ve şehit düştü. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehit öğretmenlerimizi ve ahirete intikal etmiş öğretmenlerimi rahmetle yad ediyorum." dedi.

Etkinlikte Halk Eğitim Merkezi Folklor Ekibi de gösteri sundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Şehit Öğretmen için Anma Konseri - Son Dakika


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