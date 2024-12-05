Selim Kaya, Kültürel Miras Temalı Fotoğraf Yarışması\'nda Mansiyon Ödülü Aldı

Kültür Sanat

DİYARBAKIR Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından düzenlenen 'Kültürel Miras Temalı Fotoğraf Yarışması'nda Demirören Haber Ajansı Muhabiri Selim Kaya, 'Işıldayan Ulucami' fotoğrafıyla mansiyon ödülüne layık görüldü.

DTSO tarafından kent sınırları içerisinde çekilen, somut ve somut olmayan kültürel miras değerlerine ait özgün fotoğrafların değerlendirildiği 'Kültürel Miras Temalı Fotoğraf Yarışması'nda DHA Muhabiri Selim Kaya, 'Işıldayan Ulucami' fotoğrafı ile mansiyon ödülüne layık görüldü. Yarışmada dereceye girenlere, Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle ödülleri verildi. Kaya, ödülünü Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı Felat Bozaslan'dan aldı.

'370 BAŞVURUDAN 37'Sİ SEÇİLDİ'

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, törende yaptığı konuşmada, yarışmaya 370 başvurunun yapıldığını belirterek, "Bir fotoğraf yarışması başlattık. 370 dolayında bir başvuru var. Çok kıymetli, birbirinden değerli kentimizden ve ülkemizdeki bu işin uzmanlarından oluşan bir jüri tarafından 37 tanesi seçildi. Bu resimleri geleceğe taşıyacak şekilde kitaplaştırıp bunu devam ettireceğiz. Bunu devamlı hale getireceğiz. Burada, başta emeği geçen jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten uzun bir çalışma yaptılar. İnce eleyip, sık dokuyarak bu sonuçları çıkarttılar" dedi.

Haber- Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,