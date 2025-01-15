Selimiye Camii'nin Minber Örtüsü Yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Selimiye Camii'nin Minber Örtüsü Yenileniyor

Geniş Video İzle

150 yıllık minber örtüsü, aslına uygun tekniğiyle Edirne Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yenileniyor.

15.01.2025 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selimiye'nin 150 yıllık minber örtüsü yenileniyor

Edirne'de Selimiye Camii'nin minber örtüsü ilmek ilmek işleniyor

Selimiye Camii'nin minber örtüsü aslına uygun şekilde yenileniyor

EDİRNE - Edirne'de Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticileri tarafından sim sırma tekniği kullanılarak 'Selimiye Camii'nin minber örtüsü aslına uygun şekilde yeniden üretiliyor.

Edirne Olgunlaşma Enstitüsü'nde 'Selimiye Camii'nden yansımalar' teması çerçevesinde sim sırma tekniği kullanılarak caminin minber örtüsünü aslına uygun şekilde yenileniyor.

UNESCO Kültür Mirası Listesinde yer alan Selimiye Camii her yönüyle yenileniyor. Büyük ölçüde tamamlanan restorasyon çalışmalarında ince ayrıntılara geçildi. Mimar Sinan'ın ustalık eserim olarak adlandırdığı Selimiye'nin minber kapı örtüsü de yenilenenler arasında yer alıyor.

Devam eden restorasyon sadece beden duvarlarında ya da işlemelerde gerçekleşmiyor. Bunun yanında caminin tüm tarihi değerleri yenileniyor. Onlardan bir tanesi olan 150 yıllık minber örtüsü. Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticileri Selimiye Cami'nin minber örtüsü üzerinde 4 aydır çalışıyor. Her nakış 4 kat iplikle tek tek elle işleniyor. Örtü üzerinde Rumi motifler ve Kelime-i tevhid yer alıyor.

Nakış atölyesinde Selimiye Camii'nden yansımalar teması çerçevesinde Selimiye Camii'nin minber örtüsünün üretiminin yapıldığını söyleyen Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Elif Cevher, "İşlemeler sim sırma tekniği kullanılarak yapılmaktadır. Selimiye Camii'nin restorasyon çalışmaları bittikten sonra açılışına yetiştirmek üzere çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Usta Öğreticilerinden Şerife Koç, "Osmanlı dönemine başkentlik yapmış sultanlar şehri Edirne'ye Yavuz Sultan Selim tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Selimiye Camii'nin 19'uncu yüzyıl minber kapı örtüsünü işliyoruz. Birebir orijinaline sadık kalınarak hiçbir değişiklik yapmadan hazırlıyoruz. Selimiye Camii'nin restorasyonu sonrası açılışına yetiştirmek amacıyla gururla ve heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Minber kapı örtüsü caminin görkemine uygun bir şekilde hazırlanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Selimiye Camii Minber Örtüsünü yeşil kadife kumaş üzerine sim sırma ile yarma tekniklerini kullanarak işlediklerini söyleyen Usta Öğretici Nermin Bayrak, "Çok mutluyum gurur verici. Rabbim böyle bir çalışmayı bize nasip ettiği için şükürler olsun" dedi.

Kadife kumaş üzerine sim sırma tekniği ile ilmek ilmek işlenen Selimiye Camii'nin minber örtüsünün restorasyon bitimine yetiştirilerek açılışta takılması hedefleniyor.

Selimiye Camii\'nin Minber Örtüsü Yenileniyor
Kaynak: İHA

Selimiye Cami, Kültür Sanat, Unesco, Edirne, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Selimiye Camii'nin Minber Örtüsü Yenileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 03:22:29. #1.11#
SON DAKİKA: Selimiye Camii'nin Minber Örtüsü Yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.