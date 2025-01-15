Selimiye Camii\'nin Minber Örtüsü Yenileniyor

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Selimiye'nin 150 yıllık minber örtüsü yenileniyor

Edirne'de Selimiye Camii'nin minber örtüsü ilmek ilmek işleniyor

Selimiye Camii'nin minber örtüsü aslına uygun şekilde yenileniyor

EDİRNE - Edirne'de Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticileri tarafından sim sırma tekniği kullanılarak 'Selimiye Camii'nin minber örtüsü aslına uygun şekilde yeniden üretiliyor.

Edirne Olgunlaşma Enstitüsü'nde 'Selimiye Camii'nden yansımalar' teması çerçevesinde sim sırma tekniği kullanılarak caminin minber örtüsünü aslına uygun şekilde yenileniyor.

UNESCO Kültür Mirası Listesinde yer alan Selimiye Camii her yönüyle yenileniyor. Büyük ölçüde tamamlanan restorasyon çalışmalarında ince ayrıntılara geçildi. Mimar Sinan'ın ustalık eserim olarak adlandırdığı Selimiye'nin minber kapı örtüsü de yenilenenler arasında yer alıyor.

Devam eden restorasyon sadece beden duvarlarında ya da işlemelerde gerçekleşmiyor. Bunun yanında caminin tüm tarihi değerleri yenileniyor. Onlardan bir tanesi olan 150 yıllık minber örtüsü. Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticileri Selimiye Cami'nin minber örtüsü üzerinde 4 aydır çalışıyor. Her nakış 4 kat iplikle tek tek elle işleniyor. Örtü üzerinde Rumi motifler ve Kelime-i tevhid yer alıyor.

Nakış atölyesinde Selimiye Camii'nden yansımalar teması çerçevesinde Selimiye Camii'nin minber örtüsünün üretiminin yapıldığını söyleyen Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Elif Cevher, "İşlemeler sim sırma tekniği kullanılarak yapılmaktadır. Selimiye Camii'nin restorasyon çalışmaları bittikten sonra açılışına yetiştirmek üzere çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Usta Öğreticilerinden Şerife Koç, "Osmanlı dönemine başkentlik yapmış sultanlar şehri Edirne'ye Yavuz Sultan Selim tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Selimiye Camii'nin 19'uncu yüzyıl minber kapı örtüsünü işliyoruz. Birebir orijinaline sadık kalınarak hiçbir değişiklik yapmadan hazırlıyoruz. Selimiye Camii'nin restorasyonu sonrası açılışına yetiştirmek amacıyla gururla ve heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Minber kapı örtüsü caminin görkemine uygun bir şekilde hazırlanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Selimiye Camii Minber Örtüsünü yeşil kadife kumaş üzerine sim sırma ile yarma tekniklerini kullanarak işlediklerini söyleyen Usta Öğretici Nermin Bayrak, "Çok mutluyum gurur verici. Rabbim böyle bir çalışmayı bize nasip ettiği için şükürler olsun" dedi.

Kadife kumaş üzerine sim sırma tekniği ile ilmek ilmek işlenen Selimiye Camii'nin minber örtüsünün restorasyon bitimine yetiştirilerek açılışta takılması hedefleniyor.