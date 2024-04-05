Şems-i Sivas Türbesi Ziyaretçilerini Ağırlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şems-i Sivas Türbesi Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Sivas'ta bulunan Şemseddin Ahmed Arvasi'nin türbesi, İslam tarihindeki üç Şems'ten biri olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Kara Şems olarak da bilinen Şems-i Sivas, Sivas'ta birçok öğrenci yetiştirmiş ve çok sayıda kitap yazmıştır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen türbe, vatandaşlar tarafından ziyaret edilmektedir.

05.04.2024 19:11
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3 İslam güneşinden biri olan Şems-i Sivas'i türbesi ziyaretçilerini ağırlıyor

SİVAS - Türk-İslam tarihindeki üç Şems'den biri olan ve Sivas'ta çok sayıda öğrenci yetiştiren Şemseddin Ahmed Arvasi'nin Meydan Cami'ndeki türbesi ziyaretçilerini ağırlıyor.

İslam tarihinde bilinen üç şemsten birisi olan gerçek adı Şemseddin Ahmed Arvasi, Kara Şems olarak da bilinen Şems-i Sivas'i Tokat'ın Zile ilçesinde 1519 yılında doğdu. 7 yaşında İslam ilmini öğrenmeye başladı. 20'li yaşlarda İstanbul'a gelerek Fatih Cami yanındaki meşhur sekiz medresenin birinde tahsiline devam eden Kara Şems burada müderrislik vazifesi yaptı. Daha sonra 1564 yılına Sivas'a yerleşen Şems-i Sivas'i tarihi Meydan Cami'nde birçok öğrenci yetiştirerek çok sayıda kitap yazdı. 1597 yılında vefat eden Kara Şems'in cenazesi uzun bir süre yaşamını sürdürdüğü Meydan Cami'nin bahçesine defnedildi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen türbe, vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

"Türkiye'deki 3 Şems'ten biridir"

Şems-i Sivas'i türbesi ile ilgili açıklama yapan Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, "Şems-i Sivas'i bu şehrin manasını yeniden inşa eden bir zattır. Şehrin müslümanlaşmasında ve Hanefi mezhebinin yayılmasındaki en büyük etkenlerden biri Şems-i Sivas'i hazretleridir. İnsanlar normal türbe diye ziyaret ederler ama Türkiye'deki 3 Şems'ten biridir. Bunlardan biri Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin'dir. Bir tanesi Mevlana'nın hocası Şems Tebrizi'dir, diğeri ise Sivas'ın Kara Şems'idir. Lakabı esmer olduğu için Kara Şems'tir. 1500'lü yılların ortalarında Sivas'a gönderilir. Buranın manevi manada inşa ve ihyası için Sivas'a gönderilen bir kişidir" dedi.

Sivas'ın manevi bir yapısı olduğunu dile getiren Karaca, "Sivas, Abdülvahabi Gazi gibi peygamber sancaktarının olduğu şehirdir. Şems-i Sivas'i gibi bir mana erinin olduğu bir şehirdir. Yine şehrimizde meftun bulunan İhramcızade İsmail Hakkı Toprak gibi bir mana erinin bulunduğu şehirdir. İnsanlar da o yüzden bu tip şehirleri ziyaret ediyor. Şehrimiz Ramazan ayında daha fazla ilgi görebiliyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Şems-i Sivas Türbesi Ziyaretçilerini Ağırlıyor - Son Dakika

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