Seray Sever'in babası yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Seray Sever'in babası yaşamını yitirdi

08.03.2022 14:40

İkiz bebek bekleyen oyuncu ve sunucu Seray Sever'in geçtiğimiz hafta sevenlerinden dua istediği 74 yaşındaki babası Tamer Sever, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Seray Sever'in Bodrum'da yaşayan babası Eral Tamer Sever, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Sever, durumun ağırlaşması üzerine Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde korona virüs tedavisi gören Sever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

BODRUM'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Sever'in ölümü Seray Sever ve sanatçı dostları başta olmak üzere komşularını yasa boğdu. Ünlü sanatçı Seray Sever, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda babası ile birlikte fotoğrafını paylaştı. Eral Tamer Sever'in cenazesinin yarın, Ortakent Mahallesi'nde bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Bodrum'da defnedileceği öğrenildi.

Seray Sever'in babası hayatını kaybetti

BABASI İÇİN SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

27 Şubat'ta sosyal medya hesabından paylaşım yapan Seray Sever, hastanede tedavi gören babası için takipçilerinden dua istemişti. Sever, paylaşımında "Tüm dualarım şu an hastanede entübe olarak sağlık mücadelesi veren Canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla beklediği torun sevgisini yaşaması için. Rabbim sen her şeye kadirsin. Ol dersin olur. Lütfunla, kolaylıkla, sağlıkla, hayırlısıyla bebeklerimizi kucağımıza almayı nasip et. Canım babamı bize ve torunlarına bağışla" demişti.

Seray Sever'in babası hayatını kaybetti
Seray Sever'in babası hayatını kaybetti
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Seray Sever'in acı günü Seray Sever'in acı günü

Seray Sever, Tiyatro, Bodrum, dua, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Seray Sever'in babası yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seray Sever'in babası yaşamını yitirdi - Son Dakika
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