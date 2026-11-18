Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Ağaçköy'de yaşayan Serkan Uslu, komşu köy Kutluoba'nın hatıralarında kalan kireç ocağı işletmeciliğinin kısa metrajlı belgeselini yaptı. Yapılan yarışmada Uslu, en iyi uluslararası kısa metrajlı film ödülünü aldı.

Bayramiç ilçesinde fotoğraf stüdyosu bulunan doğa fotoğrafçısı Serkan Uslu, yirminci yüzyılın başından itibaren köyün geçim kaynağı olan taşı ateşle kirece dönüştürerek, kireç üretimini ve bu zorlu zanaatı belgesel olarak çekimlerini yaptı. Bölgede yok olmaya yüz tutmuş bu kültürün izini sürerek halkın hafızasında yaşayan emeği ve ateşle kurulan bu kadim bağı kayıt altına aldı. 'Son Ateş' ismini verdiği kısa metrajlı belgeselinde İzmir Uluslararası Film Festivaline katıldı. Katıldığı bu yarışmada Uslu, birinci oldu. Serkan Uslu, belgesel film çekimiyle komşu köyün kültürel mirasını, dayanışmalarını gelecek nesillere aktarmış oldu.