Muğla'da sulama kanalında bulunan köpekler ile kuyuya düşen kediler kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'da sulama kanalında bulunan köpekler ile kuyuya düşen kediler kurtarıldı

30.07.2022 12:11
Muğla'da sulama kanalında bulunan köpekler ile kuyuya düşen kediler kurtarıldı

Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde, sulama kanalında bulunan köpekler ile kuyuya düşen kediler kurtarıldı.

Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde, sulama kanalında bulunan köpekler ile kuyuya düşen kediler kurtarıldı.

Menekşe Mahallesi Stad Caddesinde sulama kanalı temizliği yapan görevliler, kanal içine yavrulamış sahipsiz köpek ve altı yavrusunun olduğunu fark etti.

İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, köpek ve yavrularını bulunduğu yerden kurtararak belediyenin hayvan barınağı ekiplerine teslim etti.

Fethiye ilçesi Yeşil Üzümlü Mahallesi 603 Sokak'ta, yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusuna yavru kedilerin düştüğü ihbarını alan Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bahse konu adrese gitti.

Bir itfaiye erinin gaz ölçümü yapıldıktan sonra indiği dar kuyudan kurtarılan kedi yavruları sahibine teslim edildi.

YORUMLAR
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Kedi yavruları 15 metrelik kuyudan kurtarıldı Kedi yavruları 15 metrelik kuyudan kurtarıldı Yangından kurtarılan yavru köpekler birbirine sarıldı Yangından kurtarılan yavru köpekler birbirine sarıldı
Kaynak: AA

İtfaiye, Fethiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Muğla'da sulama kanalında bulunan köpekler ile kuyuya düşen kediler kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da sulama kanalında bulunan köpekler ile kuyuya düşen kediler kurtarıldı - Son Dakika
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