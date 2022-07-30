Menekşe Mahallesi Stad Caddesinde sulama kanalı temizliği yapan görevliler, kanal içine yavrulamış sahipsiz köpek ve altı yavrusunun olduğunu fark etti.

Kaynak: AA

İtfaiye, Fethiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Muğla'da sulama kanalında bulunan köpekler ile kuyuya düşen kediler kurtarıldı - Son Dakika

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