Şeyh Edebali Havzası Restorasyonu İncelendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Şeyh Edebali Havzası Restorasyonu İncelendi

Şeyh Edebali Havzası Restorasyonu İncelendi

Bilecik Valisi Aygöl, Şeyh Edebali Havzası'ndaki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

14.02.2025 14:49
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Havzası'nda süren restorasyon çalışmalarında incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölgenin Bilecik'in önemli turizm merkezlerinden biri haline gelmesi için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Açıklamada inceleme sırasındaki konuşmalarına yer verilen Vali Aygöl, Şeyh Edebali Havzası'nın manevi ve kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Çalışmaların titizlikle yapıldığını vurgulayan Aygöl, "Restorasyonun ardından burası Bilecik'in turizmde öne çıkan merkezlerinden biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İncelemede Aygöl'e, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ile Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Şeyh Edebali Havzası Restorasyonu İncelendi - Son Dakika

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