Şeyh Hamdullah’ın eserleri Amasya’da yeniden oluşturuldu, 35 eserlik sergi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şeyh Hamdullah’ın eserleri Amasya’da yeniden oluşturuldu, 35 eserlik sergi açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Şeyh Hamdullah’ın eserleri Amasya’da yeniden oluşturuldu, 35 eserlik sergi açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Şeyh Hamdullah’ın eserleri Amasya’da yeniden oluşturuldu, 35 eserlik sergi açıldı
Haber Videosu

Amasya Olgunlaşma Enstitüsü ustalarınca yeniden oluşturulan Şeyh Hamdullah’ın eserleri, Amasya’daki hat ve özgün tasarımlar sergisinde sanatseverlerle buluştu. Sergide 35 eser arasında hat ve tezhip reprodüksiyonları ile özgün tasarımlar yer alıyor.

Hattatların piri Şeyh Hamdullah'ın eserleri memleketi Amasya'da aslına sadık kalınarak yeniden oluşturuldu. Amasya Olgunlaşma Enstitüsü'nde görevli ustaların hazırladığı eserler Amasyalı Şeyh Hamdullah hat ve özgün tasarımlar sergisinde sanatseverlerle buluştu.

Sergide 1429 - 1520 yılları arasında yaşamış Osmanlı hat sanatının kurucusu olarak değerlendirilen Şeyh Hamdullah'ın eserlerinden seçilen hat ve tezhip örneklerinin reprodüksiyonlarının yanı sıra, bu eserlerdeki yazı, motif, renk ile kompozisyondan ilham alınarak farklı geleneksel sanat disiplinlerinde hazırlanan özgün tasarımlar yer aldı.

35 eserin yer aldığı sergide eserleri bulunan hat sanatçısı Emine Geçgel, büyük emek vererek hazırlandıklarını söyledi. Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü binasında düzenlenen serginin açılışına Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ve diğer yetkililer de katıldı.

Kaynak: İHA
Şeyh HamdullahYerel HaberlerKültür SanatOsmanlıAmasyaGüncelKültürSanatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
Zorlu Holding’in yeni patronu belli oldu: Olgun Zorlu koltuğa oturdu Zorlu Holding'in yeni patronu belli oldu: Olgun Zorlu koltuğa oturdu
Bakan Fidan’dan “Abdullah Çatlı“ sorusuna tek cümlelik yanıt Bakan Fidan'dan "Abdullah Çatlı" sorusuna tek cümlelik yanıt
Bakan Tekin’e seslenen anne: Oğlum mutfakta olacaktı, onu elektrikçinin yanında çalıştırdılar Bakan Tekin'e seslenen anne: Oğlum mutfakta olacaktı, onu elektrikçinin yanında çalıştırdılar
Malatya’da askeri helikopter düştü MSB’den açıklama geldi: 4 şehidimiz var Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
Fenerbahçe’de Oğuz Aydın ve Archie Brown için karar Fenerbahçe'de Oğuz Aydın ve Archie Brown için karar
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş Düşen helikopterle ilgili korkunç detay! Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
21:52
Sergen Yalçın da çare olamadı A Milli Takım, öne geçtiği maçta Belçika’ya kaybetti
Sergen Yalçın da çare olamadı! A Milli Takım, öne geçtiği maçta Belçika'ya kaybetti
21:17
Avrupa, Arda Güler’in attığı golü konuşuyor
Avrupa, Arda Güler'in attığı golü konuşuyor
20:27
Belçika maçında yerinde duramadı: Sergen Yalçın’ın milli takımla ilk sınavı
Belçika maçında yerinde duramadı: Sergen Yalçın'ın milli takımla ilk sınavı
19:22
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay! Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
19:11
Malatya’da askeri helikopter düştü MSB’den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
18:48
48 yakalama emriyle aranan Demir için İstanbul’dan Azerbaycan’a iade talebi
48 yakalama emriyle aranan Demir için İstanbul'dan Azerbaycan'a iade talebi
18:38
Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor
Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı! Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor
16:16
Sayan Kaya’nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
Sayan Kaya'nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 22:13:08. #.0.2#
SON DAKİKA: Şeyh Hamdullah’ın eserleri Amasya’da yeniden oluşturuldu, 35 eserlik sergi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android